Highjump je zrušený. V lomu se bude skákat do vody až za rok

Pro strach musí mít uděláno. Tak by se dala popsat povaha příznivců cliff divingu, tedy skákání do vody. Ti míří na Příbramsku každý rok na Highjump, kde skáčou do vody v lomu u Hřiměždic. Letošní závody jsou však zrušené. Stojí za tím obavy z koronavirové nákazy, které oslabily letošní sezonu v celých středních Čechách i dalších krajích.

Highjump je oblíbeným spojením extrémních závodů a muziky. | Foto: Deník/Jan Podhorník

Hřiměždičtí zastupitelé na svém jarním zasedání jednohlasně schválili, že si v tomto roce nepřejí na svém území velké akce právě kvůli koronaviru. Všech devět zastupitelů hlasovalo pro usnesení nepořádat Highjump ani žádné další akce s účastí většího počtu návštěvníků během letních měsíců. Důvodem je ochrana zdraví místních obyvatel. Mezi organizátory Higjumpu a vedením obce proto však zlá krev není. „Jednání s obcí bylo velmi korektní a vstřícné, čehož se vážíme. Nicméně jsme museli respektovat rozhodnutí, že letos nechtějí v Hřiměždicích pořádat žádné velké akce v návaznosti na riziko Covid-19,“ uvedl Martin Zvoníček z organizačního týmu Highjumpu. Nějakou energii, čas i zdroje pro letošní ročník přitom podle něho pořadatelé už do příprav vložili. Dakar dostal zelenou. Macík už trénuje a připravuje jednu významnou změnu Přečíst článek › Známá sportovní událost má vedle samotné sportovní disciplíny ve formě high divingu i další rozměr. Organizátoři každoročně investovali část výdělku na údržbu lomu. Tentokrát odstartovali náhradou alespoň kampaň na portálu komunitního financování Hithit, kam mohou lidé přispívat. To ovšem nejsou jediné plány do budoucnosti, které organizátoři Highjumpu mají. „V tuto chvíli probíhá jednání o tom, že bychom mohli udělat šňůru po vybraných českých koupalištích, kde bychom představili sport cliff diving, respektive high diving,“ naznačil Martin Zvoníček. Z ARCHIVU: Trialisté závodili v Ouběnicích o titul mistra České republiky Přečíst článek › Plánování akcí na příští rok je v době po koronavirové krizi komplikovanou záležitostí. „Od největších fanoušků máme zpětnou vazbu, že jim je líto, že se letošní ročník nebude konat a že se těší na ten příští,“ poznamenal Zvoníček, který zatím nemá žádné informace ohledně počtu prodaných lístků na další ročník. Organizátoři komunikují s dlouhodobými partnery. „Od většiny máme příslib na podporu na další rok. Všechno se ale uvidí na podzim, spíš na přelomu roku, jaká bude situace. Doufáme, že příznivá a v následujícím roce už Highjump opět bude,“ dodal.

