"Myslím, že je to super výsledek," je spokojený nový vicemistr světa. Celý závod mu vyšel skvěle takticky: "Snažil jsem se být na sto procent koncentrovaný celý závod, držet si pozici a v předposledním kole jsem šel do úniku a nakonec se všechno vyplatilo, všechna práce. Jsem super šťastný,“ uvedl Vacek v tiskové zprávě pro Český cyklistický svaz. Nyní si hodlá zisk stříbra pořádně užít.

Vacek si přichystal útok přibližně dvacet kilometrů před cílem. Společně s Belgičanem Alecem Segaertem a vítězným Fjodorovem dohnali francouzského úprchlíka Mathise Le Berreho. V posledních stoupáních se Čech s Kazachem zbavili dvou soupeřů a navíc stále měli náskok před další skupinou pronásledovatelů. V tu chvíli zbývalo do cíle přibližně osm kilometrů. Vedoucí duo výborně spolupracovalo a udržovalo si náskok.

Po českém zlatě si odnesl Mathias Vacek z Portugalské Anadie stříbro

Pro české barvy se závod vyvíjel hodně příznivě, neboť vyjma Vacka jel v popředí ve vedoucí skupině i Pavel Bittner. Příbramský jezdec se s Kazachem střídali až do posledních stovek metrů. Fedorov zahájil spurt a viditelně unavený Vacek už se nedokázal zvednout, nejspíš kvůli křečím.

Fjodorov získal titul mistra světa, přesně deset let po Alexeji Lucenkovi. Vacek si dojel pro stříbrnou medaili a nejlepší umístění českého závodníka v historii závodů U23 a navázal na stříbro z evropského šampionátu v Portugalsku. Před dvěma lety se stal i mistrem Evropy v časovce.

Češi byli vidět

Parádní závod z českého pohledu podtrhl šestým místem Bittner, který přijel do cíle se skupinou cyklistů bojující o bronz tři sekundy za vítězným Fjodorovem. Skupina patnácti jezdců dojela s minimálním dostupem a nejrychlejší byl ve spurtu Nor Søren Wærenskjold, který porazil Madise Mihkelse z Estonska, Nizozemce Olava Kooije a výborného Bittnera.

Příbram slaví stříbro! Cyklista Vacek je vicemistrem Evropy do 23 let

\„Všichni jsme ale jeli výborně, ‚Biťák‘ se šetřil na spurt, my s Jakubem jsme to zkoušeli do úniků a Petr byl odjetý od začátku, jeli jsme fakt dobře. Na to, že jsme byli jen čtyři a dva jsme skončili v první desítce, to je skvělé. Jsme super tým“ pochvaloval si Vacek. Jakub Ťoupalík skončil na 26. pozici.

V závodě o délce 169,8 kilometru byli vidět všichni Češi. Ačkoliv se jelo za deštivého počasí a k vidění bylo spousta pádů, tak se dlouho držel ve skupince uprchlíků Petr Kelemen, který nakonec dojel v páté desítce celkového pořadí. Na trati si musel poradit i se dvěma výměnami celého kola. S blížícím se závěrem však převzal iniciativu Vacek. Ve stoupání osm kilometrů před cílem dokázal jeho tempo zachytit pouze Fjodorov a silná dvojice dovedla únik do úspěšného konce.