Překonali pandemii koronaviru a těšili se na oslavu sta let kopané v Hostomicích. Jenže přišel vytrvalý déšť a mnozí se začali obávat o to, jestli se akce uskuteční. Všechno však dopadlo dobře. V Hostomicích oslavili sto let od založení fotbalu pompézně. Bylo znát, že se lidé chtějí sejít a také se sešli. Na hřišti se konal doslova sportovní den, při němž se představila mládež a také legendy české kopané. Všechno však odstartovala slavnostní schůze a naopak vše zakončila diskotéka pod vedením DJ Oly Burdy.

Jarda Tregler pomohl Příbrami

Nejvyšší fotbalová soutěž začala nadstavbovou část. Po Litavce je to z Berounska proti proudu blízko a v jedné z hlavních rolí sobotního zápasu s Olomoucí byl Hudličák Jaroslav Tregler. Příbram vyhrála 2:0.

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Nepustili jsme je do žádných výrazných šancí,“ řekl po utkání středopolař Příbrami, který se zaskvěl při druhém gólu, kdy napřáhl z velké dálky a zamířil přímo k tyči: „Už v první půli jsem měl podobnou akci, ale to jsem si špatně přebral míč. Ve druhé půli se to povedlo, chtěl jsem hlavně trefit bránu a povedlo se to. Jsem za to strašně rád. Po dlouhé době jsem dal branku, gratulace už mi nějaké přišly.“

V Komárově se těší na Bédu Vrabce

Vše začalo tréninkem. Takovým lehčím, na soutěž je dost času. A protože by o tomto víkendu byla v Komárově klasická dokopná, udělali si jí také. Fotbalisté měli co probírat, navíc prezident klubu oslavil odložené narozeniny.

Hodně to zašumělo už v týdnu při losu Mol Cupu. Komárov coby vítěz loňského středočeského poháru a výhře v předkole na Hořovickém měl jistou účast v prvním kole nastávajícího ročníku. Los mu přidělil na víkend 15. – 16. srpna druholigový celek Ústí nad Labem. „Moc se těšíme na trenéra Vrabce, určitě si pokecáme, ale na hřišti nedáme nic zadarmo,“ zazněl při dokopné. Zvláště se těší enkláva komárovských hráčů, která pro Petrem Vrabcem postoupila v dresu Hořovicka do třetí ligy.

Pohár se paradoxně kvůli loňskému vyřazení Hořovic nebude týkat tohoto divizního týmu. V Berouně se ale hodně těší na svého soupeře. Je jím Viktoria Žižkov, která může být i prvoligová. Třetiligový Králův Dvůr v prvním kole Mol Cupu vyjede na hřiště Baníku Souš.

Marie Sára Štochlová se zaskvěla v Chodově

Jedenadvacetiletá rodačka z Hořovic se stále více zapisuje do knihy beach-volejbalových příběhů. Marie Sára Štochlová je sestřenicí hokejisty Filipa Čápa, se kterým Deník nedávno zveřejnil rozhovor.

V probíhající dlouhodobém turnaji Tipsport beach series si spolu s Martinou Maixnerovou vedou velmi dobře. O víkendu hrály v Chodově u Karlových Varů, odkud byl turnaj přenášen televizí.

„Mrzí nás vyřazení v semifinále, ale v souboji o třetí místo jsme uspěly,“ zubila se do televizní kamery Marie Sára Štochlová, která přiznala, že dost s Martinou dost potrápily svojí trenérku, když zdramatizovaly druhý set. Celá série vyvrcholí o víkendu na Strahově.

Okresní fotbal zná rozlosování

Vedení berounského fotbalového svazu zveřejnilo po dodání přihlášek klubů rozdělení týmů do jednotlivých soutěží. Zajímavostí je, že do čtvrté třídy přibyl celek Olympie Zdice C. Tak jako loni se nebude hrát okresní přebor dorostu pro nedostatek celků. Zato v přípravkách je veselo, když do starší kategorie se přihlásilo šestadvacet týmů. Snad se blýská na lepší časy!