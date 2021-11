Peterka byl původně DJem a na volejbal začal chodit v době, kdy se v Příbrami začala hrát extraliga, aby moderoval utkání. Vzápětí byl tehdejším šéfem Václavem Velátem navržen na funkci manažera klubu. Od toho okamžiku uplynulo téměř čtvrt století. Poslední dva roky působí u Kocourů jako předseda klubu.

Ačkoliv zastává nejvyšší funkci v oddíle, tak starostí má hodně. Aby měli hráči kde bydlet, obstará jim povlečení, klubové oblečení, připraví iontové nápoje, vyčistí láhve na pití nebo vypere dresy napříč všemi kategoriemi, k tomu podepisování smluv, dále komunikace s rodiči či veškerá jednání za klub. „Jsem táta i máma, protože zastávám jak mužské, i ženské práce,“ prohlašuje o sobě s nadsázkou Peterka. Výčet činností je veliký, avšak spoustu dalších ještě zbývá představit.

V den extraligového utkání klidně vezme před utkáním koště do ruky, aby zametl halovou VIPku, v průběhu utkání zase vezme mikrofon do ruky a moderuje utkání. Svými pokyny dokáže dostat publikum do hry a naposled proti Brnu, hala kompletně žila utkáním i díky němu. „Je třeba podporovat sport ze všech stran, a když vidíte, že na zápasy zaplníme halu, tak je to paráda,“ těší Peterku. Mimo sportovní prostředí pak oblékne kravatu a jde vystupovat před lidi. Manažer a předseda Kocourů žije zkrátka volejbalem 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

Vzhledem k tomu, že dělá v klubu téměř všechno, tak by uvnitř celé organizace neobstál ani jako utajený šéf. „„Se neutajím, nemám před kým,“ komentuje ironicky. Sportovní manažer si z něj utahuje, že dělá i kustoda, protože připravuje registračky mládežnickým družstvům a k tomu zajišťuje i jejich dopravu a ostatní náležitosti s tím spojené.

K tomu všemu stíhá fungovat i ve vlastním zaměstnaní v podnikatelské činnosti. A aby toho nebylo málo, tak působí i v komunální příbramské politice jak člen sportovní komise. Jeho úsilí je vidět nejen v Příbrami. Na zápasy extraligy vyráží do sportovní haly i lidé z okolí jako Hořovicko, Dobříšsko nebo ze Sedlčan. „Je jedině dobře, že to přitáhne lidi z okolí. Jezdí sem i rodiče hráčů, které získáme z okolí,“ říká příbramský manažer, který se objeví na zápasech zčásti i jako trenér nebo asistent a to zejména ve 2. lize mužů, kde se mladí hráči klubu seznamují s dospělým volejbalem a připravují se v ní na extraligu.

Do fungování klubu zapojí Peterka klidně i celou rodinu. Oba jeho synové volejbal dokonce hrají. Jeden trénuje a působí jako fyzioterapeut, druhý pomáhá v roli hlasatele či tvorbou internetových streamů z utkání na vícero kamer. Otec prodává v kase. „„Kdybych měl víc dětí, určitě bych je zaměstnal,“ žertuje 52 předseda volejbalových Kocourů. Pouze žena chodí do hlediště a fandí. „Kritizuje mě někdy za to, jak komentuji, že jsem drzý, vtipný nebo naopak,“ dodává s tím, že mu choť často říká, ať se na to celé vykašle.

Peterka je zkrátka nepostradatelnou součástí Kocourů. Téměř po čtvrtstoletí působení však dokáže energii pro další působení. „Baví mě, když se vyhrává. Lidi se baví a mají zážitek ze zápasu a to nejen z toho A-týmu. Když mě lidi v týdnu potkávají a říkají mi, vy jste hráli, vyhráli,“ prozrazuje manažer příbramského volejbalového klubu.

Když už si najde Peterka čas na odpočinek tak nejčastěji u rybaření nebo zajede na svůj domeček, kde se věnuje kutilským činnostem případně na vesnici s přáteli. Dál zavítá do sauny, kterou si sám postavil. Předseda klubu Miroslav Peterka se rozhodně může zařadit mezi Hrdiny příbramského okresu.