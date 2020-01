„To já se těším na pivo,“ usmál se trenér Příbrami Martin Kop. „Body z Prahy mají pro nás cenu zlata. Odtud si je odveze málokdo.“

VK Lvi Praha - VK Příbram 0:3 (21:25, 20:25, 26:28)

Praha: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Špulák, Svoboda, Toman. Trenér: Pomr.

Příbram: Kriško, Böhm, Safonov, Kupilík, Sysoev, Polák, libero Juračka. Střídali: Hulpach, Trojanowicz. Trenér: Kop.

Byl to duel pátého celku s jedenáctým. Mezi Kocoury a Lvy vězela čtrnáctibodová díra. Jenže na palubovce to vypadalo docela jinak. Sebevědomá Příbram vs. zakřiknutí Pražané. „Sebevědomí je otázkou zkušeností. Ani mladíci nejdou na plac bez něj. Je ale důležité kdo a jak rychle ho ztratí a kdo ho bleskově nabude zpět,“ přemítal Kop.

Do skupiny těch nejostřílenějších flegmatiků patří rozhodně kapitán Kocourů Martin Böhm. Tenhle 32letý lídr a šikula scházel Příbrami téměř po celý podzim, na Lužinách se objevil v základu poprvé od 26. října 2019. „To víte, že jsem jeho návrat už vyhlížel. Nejhorší ovšem je zranění uspěchat,“ řekl Kop.

Vedle Böhma vyrostly výkony všech Kocourů. Důležité balony skládala smečařská posila Rus Viktor Sysoev, jeho krajan Alexander Safonov zase „solil“ podání. A především: univerzál Michal Kriško si rozpomněl na doby, kdy válel v dresu národního týmu. „Michala jsme nedokázali vůbec ubránit. Příbram předvedla výborný silový volejbal, přehrála nás kvalitou servisu a následné přihrávky,“ neskrýval kapitán Lvů Jiří Král.

On se dal i Kriško zastavit, jenže na něj Pražané vyzráli až v koncovce třetí sady. Na tabuli svítilo skóre 21:24 a k podání se chystal domácí univerzál Matej Mihajlovič. Už neměl vážně co ztratit… A rázem z toho byl setbol Lvů. „Ty nervy jdou za mnou,“ přiznal Böhm. „Zkazil jsem dva útoky – první byl těžký, druhý moje blbost. Ještě že to za nás odehrál Viktor Sysoev,“ oddechl si. Lvi v tu dobu vycítili šanci. „Dostali jsme je ze složité situace. Je mi líto, že jsme ji nevyužili. To byl moment, který mohl otočit celé utkání,“ popisoval Pomr.

Kocouři si však výhru zasloužili. A po ní mají smělé plány. „Kádr se stabilizoval. Nemusíme se nikoho bát. Můžeme myslet na předkolo play-off,“ vytyčil cíl Kop. „My si pojmenujeme chyby. Dáme jim váhu. Příbram byla důraznější a agresivnější. Příště musíme být takoví my,“ dodal Pomr.