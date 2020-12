Nejinak je na tom Tomáš Vojtek, ředitel unikátního mítinku Hvězdy v Nehvizdech, který se bude 5. února 2021 konat už počtvrté.

Někdy stačí docela náhodička, aby se zrodily „velké věci“. Původně brněnského atleta zavál do Prahy trénink a osud pak nastálo do Nehvizd, městysu kousíček od metropole.

„Starosta mi ukázal místní halu u základní školy a jako Brňák jsem mohl jen závidět, protože takové sportoviště není na celé jižní Moravě. Mým úkolem v Nehvizdech bylo rozjet s dětmi atletiku a řekl jsem si, že bych halu mohl využít k menším závodům,“ začíná své vyprávění sedmadvacetiletý Vojtek, jehož snem bylo pořádat atletické závody.

„Říkal jsem si, že by bylo fajn mít na startu českou špičku a k tomu třeba pár lidí ze Slovenska,“ pokračuje atletický nadšenec. „V roce 2018 se na prvním ročníku Hvězd v Nehvizdech sešla slušná zahraniční konkurence. Další roky se to nabalovalo a do čtvrtého ročníku míříme s nálepkou World Indoor Tour.“

V předprogramu závodí místní mladí atleti, po nich přijde hlavní menu. V obou kategoriích se skáče do výšky a dálky a vrhá koulí. „Je to tak akorát, aby se techniky do haly spolu s diváky vešly,“ říká Tomáš Vojtek.

Cizinci se v Nehvizdech objevují zejména díky jeho osobním kontaktům. „Snažíme se zahraničním atletům vyjít vstříc a zorganizujeme pro ně třeba turistickou prohlídku historické Prahy. Není problém, aby měl atlet s sebou rodinného příslušníka nebo přítelkyni. Umíme zařídit, aby u nás zůstali nějaký den po mítinku. Takový přístup se nám osvědčil,“ prozrazuje svůj recept.

„Zprávy o naší pohostinnosti se začaly šířit po sociálních sítích a nemusíme atlety ani vyhledávat. Hlásí se sami a mail mám plný zájemců o start. Píší mi z Ameriky i z Mexika, ale většinou se jedná o běžce, takže se musím omlouvat. Kontakty se mi ale hodí při pořádání venkovního mítinku v Brně, nebo pomohu spřáteleným organizátorům,“ zmiňuje mítink Kladno hází.

Hvězdy v Nehvizdech mají i hvězdné ambasadorské obsazení Helena Fibingerová, Roman Šebrle, Petra Kvitová, Tomáš Dvořák, Aleš Valenta, Lucie Hradecká. Velký zájem je mezi atletickými příznivci o tenistky. „Jsou na ně milé, podepíší se a vyfotí se s každým. Nejvíc bych ale vyzdvihl paní Fibingerovou. Je naší hlavní patronkou a pomáhá nám převážně finančně. Bez ní bychom nebyli tam, kde jsme,“ děkuje.

„Díky ní jsme si mohli pořídit koulařský sektor, který je zřejmě největší na světě. Parkety rozhodně nejsou dělané na vrh koulí, ale robustní dopadová plocha nárazy ztlumí,“ vykládá o hale, která se na atletiku hodí, ale pochopitelně není multifunkční.

To se projevuje při proměně dálkařského prostoru na skok do výšky. „Když skončí dálkaři, naběhne technická četa s lopatami a přepravními kolečky a musí rychle přemístit zhruba kubík a půl písku, což je taková naše atrakce pro diváky i přítomné atlety. Místo se musí překrýt tartanovými pásy, aby se po nich mohli rozbíhat výškaři,“ vysvětluje.

Mítink je postavený na těsném kontaktu diváků stojících hlava na hlavě a sportovců, což se příliš neslučuje se současnými hygienickými restrikcemi.

„Do haly se namáčkne tisícovka lidí a tak se trošku bojím, aby se z mítinku s báječnou atmosférou nestal závod duchů. Snad se do února posuneme v protiepidemiologickém systému PES na hranici 1 a bude možné nějaké diváky do haly vpustit,“ přeje si Tomáš Vojtek.

I když do konání mítinku zbývá ještě hodně času, již nyní se může pochlubit několika potvrzenými hvězdami v kouli. „Má přijet Brazilec Darlan Romani a zájem projevil Němec David Storl. To by mohla být skvělá výzva pro Tomáše Staňka,“ uzavírá organizátor.