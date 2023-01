Po vítězném středečním tažení se dnes oranžový kamion týmu MM Technology znova vydal na trať. Na posádku čekaly dlouhé pláně s písečnými výjezdy. Terény byly podobné těm včerejším, ostrých kilometrů bylo méně, přesto tentokrát sedlčanští závodníci do cíle přijeli více zničení. „Na začátku jsme pěkně letěli do písků, to bylo super. I když trať byla od začátku extrémně uskákaná. Asi na 70. kilometru Čenda začal mlátit. Chvíli jsme pokračovali, ale pak jsme zastavili a šli obhlídnout, co se děje. Naštěstí jsme zjistili, že je zničený jen levý přední tlumič,“ popisuje Martin Macík.

Video: Dakar přiostřuje! Sakra to bylo drsný, uvedl Macík po zničení per

I když se nejednalo o zásadnější technický problém, jízda v kamionu Čendovi od té chvíle už nebyla příjemná a zbytek etapy si tak závodníci týmu MM Technology příliš neužili. „Byly to fakt rány. Jeli jsme, jak jsme uměli v rámci možností. Snažili jsme se, abychom autu ani sobě nic neudělali a bez problémů doletěli do cíle. Nejhorší byly poslední desítky kilometrů. Nonstop skákání, nahoru dolů, doprava, doleva. Jsme omlácení ze všech stran. Musím říct, že 5. etapa nás úplně nebavila, ale jsme v cíli, a to je důležité. Zítra zase zabereme,“ hlásil Martin Macík. Když mechanik David Švanda Čendu v cíli důkladněji prohlédl, byl poměrně spokojený. „Zdá se, že kromě toho jednoho tlumiče autu nic není. Buď to byla chyba materiálu nebo zkrátka odešel, protože nevydržel ty šílené neustávající rány,“ shrnul situaci palubní mechanik.

Video: Dakar přiostřuje! Sakra to bylo drsný, uvedl Macík po zničení per

„Už jsme toho letos na Dakaru zažili hodně. Přitom před sebou máme ještě 9 etap, zatím nejsme ani v polovině. Bude to ještě zajímavé,“ odhaduje Martin Macík a děkuje za obrovskou podporu fanouškům. Ti si i dnes užili vyrovnaný souboj na špici kamionové sekce, když první speciály do cíle znova dojížděly v těsných rozestupech. A k dalším dobrodružstvím se schyluje. Už zítra na závodníky čeká jedna z nejdelších etap Dakaru 2023 vedoucí do Al Duwadimi. I s přejezdy budou muset zdolat přes 860 kilometrů.