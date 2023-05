I když profesionální sportovci dosahují často famózních výkonů, po skončení kariéry jim špičková forma bez tréninku dlouho nevydrží. A když zkusí nasadit dřívější tempo, mohou u toho docela trpět. Poznal to i Jan Micka.

Jan Micka při běžecké části aquatlonu | Foto: se svolením triatlon.cz

Český plavecký rekordman na kraulařských tratích 400, 800 a 1500 metrů a trojnásobný účastník olympijských her začátkem roku oznámil ukončení kariéry. O víkendu se však objevil na mistrovství republiky v aquatlonu, které proběhlo v Příbrami. Mezi startujícími byl Jan Micka hvězdou. Jenže z rozplavby na čtyřstovku si odnesl čas 4:30, který v konkurenci trénovaných triatlonistů znamenal až čtvrté místo.

„Trošku mě překvapilo, že jsem plaval tak pomalu. Ale s ohledem na to, že jsem posledních pět měsíců nic nedělal, tak to ještě celkem jde. Nečekal jsem ale takovou bolest, něco takového jsem za posledních deset let v bazénu nezažil - bolely mě bicepsy, tricepsy, předloktí, měl jsem křeče…,“ přiznal bývalý plavec.

A jak mu na Aquatlonu Příbram „chutnal“ pětikilometrový běh v parku Hořejší Obora? „Asi panuje spokojenost. Beru to jako takový odrazový můstek, protože teď vím, že když se budu chtít zúčastnit nějakého aquatlonu nebo triatlonu, tak na to musím natrénovat. Jinak to zase bude strašně bolet,“ smál se Micka v cíli, kde mu celkově patřilo 49. místo.

Tituly v Příbrami vybojovali Jakub Marek a Zuzana Pičmanová.