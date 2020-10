Základem úspěchu v jubilejním závodě, který tradičně obsahoval 1.9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na handbiku a 21.1 kilometrů v „běžecké“ formuli, byly pro Tománka úvodní dvě disciplíny. „O čistém času plavání se sice mohu jen domnívat, protože čipová brána byla umístěna o několik metrů dál v kopci, ale pravděpodobným výkonem okolo čtyřiatřiceti minut jsem se přiblížil osobnímu maximu. I cyklistika byla rychlá. Podobně to zpočátku šlo i na formuli, postupně se ale projevovala stupňující se únava,“ líčil Tománek.

Právě poslední část závodu tak byla podle jeho slov logicky nejnáročnější. „Zadarmo to rozhodně nebylo. Na trati jsem nechal všechno a mohu být právem spokojen. A to nejen s konečným výsledkem, ale i časem,“ konstatoval dvaatřicetiletý závodník po dojetí do cíle.

Úspěšně tak zvládl už třetí závod během necelého měsíce. Koncem září totiž nejprve posunul své hranice při startu v Račicích na třídenním Ultra Czech 515 HALF, načež se na stejném místě představil ještě v rámci Czechmanna 2020.

Tománkův náročný program ale ještě nekončí. Čtvrtou desítku startů na poloviční ironmanské distanci by měl příbramský rodák načít na Maltě, kde je naplánován další díl seriálů závodů Ocean Lava. „Mám negativní test na koronavirus, takže v sobotu mohu odletět. Pokud se nestane nic neočekávaného, měl by právě tohle být můj poslední závod v letošní sezoně,“ prozradil.