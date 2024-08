Velmi nabitý program rozdělený do pěti soutěžních dnů zahrnovalo mistrovství České republiky dětí na pony v drezuře a v parkurovém skákání. Některé kategorie byly vypsány jako dvoukolové, další měly o kolo více. Ve čtvrtek a v pátek postupně vrcholily drezurní soutěže a ty skokové následovaly od pátku do neděle, přičemž medaile jim byly udělovány o víkendu.

V drezurní soutěži dětí ve věku 8 až 10 let na pony do 148 centimetrů vyhrála ve čtvrtek Emílie Hlavoňová na valachovi Maroanka´s Marcello. Soutěž dětí od 11 do 13 let na pony do 135 centimetrů ovládla Jasmína Vášáryová s klisnou Goldenbay Happy Morning a ve stejné věkové skupině na pony kategorie B (136 až 148 centimetrů) dosáhla na pomyslné zlato Mia Bobeková s klisnou Donna Noel. Zlato v týmové soutěži drezurních jezdců získala Severomoravská oblast ČJF, kterou reprezentovaly Vendula Špuková, Liliana Hlavoňová, Emílie Hlavoňová a Klára Hubáčková.

Kategorii jezdců od 14 do 16 let na pony do 148 centimetrů uzavřela v pátek dopoledne vítězstvím Liliana Hlavoňová, jež startovala na valachovi Alpinhorse Marshmallow. Do třetího kola nastupovala jako jasný lídr, když vyhrála v obou předešlých částech soutěže. V závěrečné úloze však podala lepší výkon Vendula Špuková na klisně Gracie 14, kterou nakonec od mistrovského titulu dělily zhruba dvě desetiny procenta. Bronz brala Ronia Minaříková v sedle valacha Royal Smart Dot.

V soutěži Master pro děti od 11 do 16 let na ponících do 148 centimetrů si suverénně dojela pro zlatou medaili České jezdecké federace Lucie Kodytková s valachem Belagio HS. Za nedělní kür získala od rozhodčích dokonce 75,783 % a své největší soupeřce odskočila po zprůměrování známek přesně o jedno a půl procenta. Druhou umístěnou byla Barbora Krejčířová sedlající valacha Altrido Olet´s Koss. Její finální hodnocení bylo 70,100 %. Na stupně pro nejlépe umístěné se probojovala ještě Alena Veselá s klisnou Happy Lady.

Vítězkou kombinované soutěži v drezuře a ve skocích pro jezdce od 8 do 10 let se v sobotu stala Zuzana Hájková na valachovi Windhoek´s Gompie, za níž se umístily Karolína Čápová s valachem Harry 5 a Tereza Černá v sedle valacha Magnolia Golden Gift. Předposlední den závodů se uzavřelo také klání oblastních družstev na ponících do 135 centimetrů. Nejúspěšnější bylo to středočeské zastoupené Annou Černou, Annou Hochmanovou, Lucou Fois a Týnou Vyskočilovou.

Velmi zajímavé vyvrcholení pak nabídly tříkolové soutěže zakončené v neděli. Ve věkové skupině parkurových jezdců 8 až 10 let na ponících vysokých do 135 centimetrů nenašla přemožitele Zuzana Karásková s klisnou Jakucja, když o čtyři desetiny bodu předstihla Jana Sedláčka startujícího na valachovi Lindenhill Reily. Dalších pět desetin bodu navíc měla třetí Anna Hochmanová na klisně Charlotte-L.

O medaile ve skupině 11 až 13 let na pony do 135 centimetrů se rozeskakovalo pět dvojic. Hned první startující Eliška Valentová na valachovi Vendelín 3 nasadila laťku pro ostatní příliš vysoko, když dokončila čistě v čase 25,54. Nejvíce se k ní přiblížila s časem 25,88 předposlední startující Thea Bečičková s klisnou Mezennest´s Ramona a skončila tak druhá před Elisabeth Sigmundovou. Ta tuto klíčovou část uzavírala na klisně Lilie 6, ale na Bečičkovou jí scházelo přesně osm desetin vteřiny.

Šestici rozeskakujících se měla soutěž dětí od 11 do 13 let na ponících vysokých 136 až 148 centimetrů. I v tomto případě platilo, že první startující brala zlato a poslední bronz. Tou nejšťastnější byla Jana Gasidlová s valachem Šejnt 4. Na druhou umístěnou Lindu Veselou s klisnou Tracy 5 vyšetřila bezmála dvě sekundy. Zlatý zůstal valach Golden Duke s Nicol Čermákovou tentokrát pouze ve jméně, neboť díky bezchybnému výkonu v čase 27,07 skončil třetí.

Jeden trestný bod musel velmi mrzet v kategorii dětí 14 až 16 let na pony do 148 centimetrů Vanessu Hákovou s hřebcem Obi DMC. Zavřel jí totiž brány do rozeskakování a musela se tak spokojit s bronzem. Boj o nejcennější medaili prohrála Adriana Fagošová na valachovi Alpinhore Toby, když jednou chybovala a cílovou linii protnula v čase 35,12. Karolína Nováková s valachem Mino sice také jednu z překážek pobořila, ale čas měla o 96 setin lepší.

Celý šampionát uzavřela soutěž týmů na pony vysokých do 148 centimetrů. Také v tomto případě se muselo o první místo rozeskakovat, a to mezi jezdci Zlínské oblasti a středních Čech. Středočeši měli v klíčovém boji o chybu navíc, a tak mohly titul slavit Eliška Valentová, Karolína Kočařová, Amélie Pavlínová a Alena Valentová.