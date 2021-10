Specifikem trati v chorvatském Zadar Halfu není přístupná pro běžeckou formuli a tak organizátoři připravili Tománkovi speciální okruh o délce necelého jednoho kilometru a podle profilu byl docela náročný. „Jezdil jsem jako křeček a na 30 okruzích v součtu absolvoval 170 metrů převýšení. Výhodou bylo, že jsem měl prostor a nemusel tolik dávat pozor na běžce, se kterými jsem se míjel jen na části trati. V tom větru to chtělo velký morál, moc mě to už nebavilo a přál jsem si být v cíli,“ komentoval Tománek. I zde mohl být spokojený, protože si vylepšil čas o několik minut.

Při cyklistické části přišly pro Tománka další potíže. Hned po výjezdu na něj spadl jiný závodník, kterého sfoukl vítr. Celý incident se ale obešel bez materiální újmy nebo časové ztráty.. Ve sjezdech se 34letý handbiker dostával před soupeře. Při rovné trati nebo ve stoupáních to bylo měl horší. „Ruce nejsou nohy!“ prohlásil Tománek, který po cestě stíhal vidět, jak někdo leze ze křoví. Prostřední část závodu dokončil za tři hodiny a bez mála dvě minuty.

Horší počasí se projevilo zejména v závodě. Zatímco u břehu byla voda klidná, tak dál od něj se už začaly objevovat první vlny, které výrazně ztěžovali situaci plavcům. Vše vyvrcholilo v okamžiku, kdy řada sportovců doplavala na souš, aniž by minula důležitou oranžovou bóji a tak si musela dát 300 metrů navíc. První část měl Tománek za necelých 39 minut. „Je to daleko za mým standardem, ale vzhledem k podmínkám jsem byl se svým výkonem spokojený,“ konstatoval handicapovaný sportovec.

Závěr triatlonové sezóny se blíží. Při jednom z posledních podniků čekalo na Tománka 1,9 kilometru plavání, dalších 90 na kole a poté distance rovná běžeckému půlmaratonu. Do cíle se dostal lehce nad pět hodin a necelé tři minuty. „Celou akci jsem si rozhodně neužil tak, jak jsem plánoval,“ konstatoval smutně Tománek. Důvody jsou prosté. Místo aklimatizace v teple a klidu na závod přišly první komplikace. Slunečné počasí vystřídaly postupně čím dál intenzivnější vítr s deštěm, což znamenalo i chladnější podmínky pro sportovce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.