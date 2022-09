Na jedné z nejtěžších a pro jezdce nejsložitějších tratí v šampionátu se za nádherného počasí a před skvělou diváckou kulisou o víkendu rozhodovalo o tom, zda se o letošní titul bude bojovat až do samotného závěru sezóny. Po dominantním vstupu do sezóny v úvodním podniku ztrácela nizozemsko-česká posádka Etienn Bax a Ondřej Čermák před víkendem 16 bodů na vedoucí dvojici Kert Varik z Estonska a Lari Kunnas z Finska. Hned v prvním závodě se z vítězství po výtečném startu, a poté, co odrazili útoky svých soupeřů, radovali Bax s Čermákem, zatímco Varik s Kunnasem dojeli po dramatických soubojích o další pozice až na pátém místě.

Ve druhé jízdě se drama odehrálo hned v první zatáčce a z ní vyjeli Bax s Čermákem na pátém a Varik s Kunnasem až za nimi. Z vítězství se nakonec radovali Vanluchen s R. Baxem, jeho bratr E. Bax s Čermákem si připsali body za třetí místo a Varik s Kunnasem za čtvrté. V šampionátu si tak před posledním závodem v německém Rudersbergu dokázali udržet vedení s náskokem pěti bodů.

Vážné zranění i křivda. Čermák navzdory nepřízni osudu sahá po titulu

„Jsme rádi, že se podařilo závod v Kaplici uskutečnit, protože díky tomu jsme zůstali ve hře o titul, a stále jsme cítili a cítíme křivdu za penalizaci v Estonsku. My si ale titul chceme vybojovat na trati, ne u zeleného stolu. A byl to dramatický víkend, plný zvratů. Zatímco v prvním závodě se nám podařilo vyhrát a Varik s Kunassem na nás ztratili čtyři pozice, ve druhém to byl boj a jsme rádi, že jsme se udrželi před nimi. Celkem jsme stáhli 11 bodů na první místo a před posledním závodem je vše otevřené. Pět bodů je před finále malý rozdíl a bude záležet na spoustě maličkostí. Neponecháme nic náhodě, připravíme se a dáme do toho vše, protože titul mistra světa je pro mne klukovským snem. Kdyby mi na konci loňské sezóny někdo řekl, že ho budu mít na dosah, nevěřil bych mu, protože jsem chtěl s kariérou už končit. A vidíte, za 14 dní se ten sen, doufám, splní. Uděláme pro to doslova vše,“ slibuje před posledním podnikem Ondřej Čermák.

V Kaplici rovněž vyvrcholil letošní evropský šampionát EMX Quadcross, když si už svůj pátý titul titul vyrovnanými výkony s přehledem zajistil Estonec Kevin Saar. Své první pódium v kariéře si pak vybojoval Jan Brhel.

Závěrečný podnik letošního šampionátu je na programu o víkendu 17. – 18. září na trati v německém Rudersbergu. Češti fanoušci pak mohou netrpělivě vyhlížet Sidecross a Quadcross národů, který se pojede 24. a 25. září v Kramolíně.

Pořadí MS FIM sidecross

1.Varik/Kunnas 197 bodů,

2. Bax/Čermák 192,

3. Vanluche/Bax 170,

4. Van Werven/Van Den Bogaart 163,

5. Hermans/Musset 147,

6. Wilkinson/Millard 115,

7. Heinzer/Betschart 109,

8. Veldman/Janssens 108