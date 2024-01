Poslední naděje zhasla, teď ho čeká návrat do reality. Český tenista a příbramský rodák Jiří Veselý prohrál v prvním kole Australian Open s Francouzem Arthurem Filsem 1:3 na sety a s Melbourne se loučí v 1. kole. Od teď už navíc nebude moci využít chráněného žebříčku a vzhledem k tomu, že je na konci třetí stovky žebříčku, tak ho čekají ošemetné boje na nižších turnajích či kvalifikacích.

Český tenista Jiří Veselý. | Foto: ČTK

Soupeře si krásně rozebral. Stačilo málo a Veselý by měl dobře nakročeno za postupem do druhého kola úvodního grandslamu sezony. Klíčové okamžiky ve druhém setu ale promarnil. Za stavu 4:4 pi skóre 30:30 poslal volej do autu a následně 30letý tenista prohospodařil v závěru vedení 40:15. Jen míček ho dělil od zkrácené hry. Místo toho celou sadu bral Francouz a následně si zbytek utkání pohlídal za dvě hodiny a 43 minut.

„V celém utkání jsem měl žaludek na vodě. Moc jsem včera nejedl, ráno už vůbec. Před zápasem jen trošičku rýže. Bojoval jsem sám se sebou, a i když to v prvních dvou setech asi nebylo moc vidět, tak mi bylo opravdu špatně. Ve třetím setu se zlepšil, hrál rychleji. Když měl šanci, okamžitě mě potrestal. Vyrovnaný zápas, ale on byl o kousek lepší,“ hlesl smutně Veselý po prohraném zápase pro web Tenisový svět.

Pro příbramského rodáka se jednalo o poslední možnost, jak si vylepšit mizerné postavení. Coby 293. hráč světa využil ještě jednou chráněného žebříčku a vyhnul se tak zrádné kvalifikaci, které ale teď na nadcházejících turnajích bude muset bez výjimky podstupovat, pokud bude chtít hrát na prestižnějších turnajích.

„Realita je taková, že teď pro mě začíná boj s pralesem, bažinou. Člověk do ní musí strčit hlavu a snažit se s tím poprat. Věk hraje bohužel proti mně, už mi není pětadvacet,“ uvědomoval si Veselý a bude se muset vyrovnat, že ho čeká propad nejen o jednu, ale klidně i o dvě kategorie níž, na turnajích Future, kde hrajou spíše hráči začínající mezi muži.

„Takový totální sešup jsem nikdy nezažil, je to nová výzva. Při svém návratu jsem nečekal, že to bude takhle těžké. Kromě grandslamů, které mi relativně vyšly, byly turnaje z mé strany mizerné. Není to o motivaci, tu mám. Možná chci až moc, pak mi v zápasech chybí uvolněnost a nadhled. Pokud chci zpátky, musím se s tím poprat,“ přemítal nahlas rodák z Příbrami.

Ač je mu 30 let, tak singlovou kariéru zabalit odmítá. „Dokud cítím, že mám ještě co nabídnout, abych soupeře trápil a porážel, tak mi přijde škoda tuhle etapu zabalit. Byl by to nevratný krok. Kdybych teď skončil a za tři roky se chtěl vrátit, neměl bych šanci. Cítím, že to ještě v sobě mám, jen k tomu musím najít cestu,“ burcoval sám sebe vítěz juniorky z Melbourne z roku 2011.

Cíle do roku 2024 má tak jasné. Vrátit se do elitní stovky, aby alespoň na grandslamech mohl být v klidu a šel přímo do hlavní soutěže. Je to něco, na co jsem byl celý život zvyklý. Teď se jen těžko smiřuji s tím, že jsem od zmíněných met daleko. Ale nezbývá mi nic jiného než bojovat,“ přiznal Veselý.