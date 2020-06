Ve středu 3. června uplynuly přesně čtyři měsíce od smutné chvíle, která zasáhla příbramskou, potažmo celou českou cyklistiku - úmrtí bývalého závodníka, trenéra a dlouholetého šéfa CK Příbram Jiřího Wimmera. Připomeňme si tuhle velkou osobnost ve vzpomínkách jeho velkého přítele Alexandrose Charalambidise.

Na zesnulého Jiřího Wimmera (na smínku) zavzpomínal Alexandros Charalambidis. | Foto: archiv Deníku

Každý, kdo znal Jirku, a podotýkám, dobře znal, mi jistě dá za pravdu, že jako člověk mohl na mnohé působit ne zrovna přívětivě, spíše velmi kontroverzně. Pro některé to byl křikloun, který si nebral servítky a dokázal vynadat pořadatelům i rozhodčím. Prostě každému řekl své, pokud nabyl přesvědčení, že je to právě teď zapotřebí, že je to tak správně.