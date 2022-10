Část sedlčanských mechaniků s novým závodním kamionem přijela na stadion v Agadiru už ve středu 28. září a s předstihem připravila potřebné zázemí. Zbývající členové týmu na místo přiletěli ve čtvrtek v noci. V pátek byl na programu zahřívací shakedown a technické přejímky. V sobotu závod startuje úvodním prologem, do kterého Macíkův Čenda, vyzbrojený číslem 501, vyráží z druhého místa. Spolu s ním zkušení a osvědčení kolegové – navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda. Posádka už se nemůže své první jízdy dočkat. Zatím se totiž v Čendovi nestihla svézt.

Macíkův nový kamion pro Dakar 2023 vyjel z dílen. Má dvojče!

Nový kamion mechanici týmu MM Technology hned po dokončení odvezli do Agadiru. Úvodní jízdy si tak závodníci užijí rovnou v ostrém závodním tempu. „Marocká rallye je opravdu náročná. Čeká nás šest etap, což je půlka Dakaru. Trať je hodně kamenitá, s dunami, které jsou sice menší než v Saúdské Arábii, ale o to zrádnější. Nová auta v Maroku každý rok téměř zničíme, abychom odhalili jejich slabá místa, a ještě před lednovým Dakarem je dokázali upravit. Na otestování Čendy je Rallye du Maroc ideální. Samozřejmě jsem tátovi slíbil, že budu opatrný,“ říká pilot Martin Macík, jehož otec a šéf týmu MM Technology Martin Macík starší je zároveň hlavním konstruktérem nových závodních vozů.

Závodníci ze Sedlčan mají marockou rallye v oblibě. Je rychlá, prašná a plná rozbíjejících pasáží. „Ale zároveň tu není takový stres. Jsme odříznutí od civilizace, v bivaku je skvělá atmosféra. Spousta týmů testuje, stejně jako my. Já jsem tu loni poprvé vyzkoušel Arnošta, letos jedeme s novým Čendou. Jde také o poslední závod světového poháru kategorie T5, ve které startujeme,“ popisuje Martin Macík.

Na jízdu nového kamionu se všichni členové týmu těší, i když zatím netuší, co všechno je čeká. „Dětské nemoci se nám určitě nevyhnou, budeme si s nimi muset poradit. Proto jsme tady. Je jasné, že budeme opravovat. Co, jak, kdy? To nikdo neví. Ale dali jsme do přípravy nového kamionu všechno. Věřím, že pojede dobře. Pravda se ukáže na trati,“ říká palubní mechanik David Švanda.

Open air pro lidi i fanoušky. Jejich podpora mě nabíjí i na Dakaru, říká Macík

A na výkon nového stroje a výsledky testů je zvědav také strůjce. „Na novém autě chceme testovat hlavně novinky. Osvědčené části zůstávají nezměněné. Zaměříme se na podvozek, odpružení kabiny a další související vylepšení. Sbíráme také data. Po celém autě máme nainstalovaná čidla, která nám sledují důležité hodnoty. Na základě výsledků budeme před Dakarem auto dál ladit,“ říká Macík starší.

Rallye du Maroc je ale vítanou rozcvičkou i pro navigátory. „Nás naštěstí nečekají zásadnější změny. Co se přístrojů týče, měli bychom mít stejný navigační tablet, jaký jsem tu poprvé vyzkoušel před třemi lety. Nicméně, Maroko je pro mě pokaždé hlavním závodem sezóny. Můžu tu vyzkoušet stejnou navigaci jako na Dakaru a trochu tu potrénovat,“ dodává navigátor týmu Big Shock! Racing František Tomášek.