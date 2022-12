„FIA World Rally-Raid Championship je jedním z největších světových pohárů v rámci motorsportu. Máme radost, že už můžou závodit i kamiony. Jsem přesvědčený, že se naše kategorie brzy zviditelní a rozroste. V tomto ročníku jsme byli prvními průkopníky,“ hlásí Martin Macík. Světový pohár nabízí kamionovým posádkám šanci využít celou závodní sezónu a nevztahovat se jen k Dakaru.

Co rozhodne Dakar? Klidná hlava, solidní tempo a šikovní mechanici, míní Macík

„Skvěle si teď můžeme zazávodit několikrát do roka. Chceme dělat, co nás baví a Rallye du Maroc nebo Abu Dhabi Desert Challenge jsou atraktivní závody pro posádky i fanoušky,“ říká Macík a dodává, že i jemu osobně oba závody přinesly další zkušenosti, zejména s jízdou v dunách. A velmi užitečné bylo jejich absolvování i v rámci vývoje nových závodních strojů. „Rallye du Maroc byl první závod, do kterého jsme nasadili Čendu, můj nový kamion, s nímž teď jedu na Dakar. V Maroku jsme ho skvěle otestovali,“ podotýká Macík, který generálku na legendární závod v novém vozu poté vyhrál.

Tým Martina Macíka se těší i na následující cyklus světového šampionátu, který pro kamionovou sekci odstartuje Dakarem 2023. Pokračovat bude únorovým závodem Abu Dhabi Desert Challenge, zakončí ho říjnová Rallye du Maroc. „Do příštího ročníku světového šampionátu nastoupí hned tři kamiony postavené u nás v Sedlčanech – já pojedu s Čendou jako tovární jezdec MM Technology, Kees Koolen za Project 2030 a Claudio Bellina za Italtrans Racing,“ vysvětluje Macík. V Saúdské Arábii a Maroku pojedou všichni tři, ve Spojených arabských Emirátech se představí pouze dvě posádky. Macík v rámci nové sezóny počítá ještě s účastí v oblíbeném španělském závodu Baja Aragon a klientsky bude MM Technology zajišťovat servis i závodníkům na Marocco Desert Challenge. Podle posledních informací se tak zdá, že příští sezóna bude nabitá.