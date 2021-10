Italský tým plánuje v novém kamionu ze Sedlčan zdolat Rallye Dakar 2022. A čeští mechanici z MM Technology by italským partnerům měli zajišťovat kompletní technický servis a vývoj vozu.

Závodit bude i další nový speciál, který byl právě dokončen v sedlčanských dílnách. „Myslím, že úspěchy a odolnost naší techniky během posledních let vzbudily respekt. A začaly se nám ozývat zahraniční zájemci o Karlovo dvojče,“ popisuje Martin Macík starší.

Rallye du Maroc začne ve čtvrtek 7. října dopoledními technickými přejímkami, v pátek čeká na závodníky úvodní prolog a do cíle posádky dojedou po 5 napínavých písečných etapách ve středu 13. října.

Karavana servisních vozů, vezoucí Arnošta na podvalu, se pod vedením zkušeného Ladislava Fajtla vydala směr Maroko už koncem minulého týdne. Zbytek výpravy letí do Marakéše a odtud se přepravuje do Zagory ve vypůjčených vozech. Všichni členové týmu se těší nejen na test nového kamionu v dunách Sahary, ale také na novinky organizátorů, které se za tři měsíce objeví také na Rallye Dakar. „Navigace opět prošla změnou. Přibylo čudlíků. Marocká rallye mi pokaždé pomáhá trochu se s novými věcmi sžít,“ vysvětluje navigátor František Tomášek, který jako člen prioritní posádky měl už během letošního Dakaru možnost vyzkoušet záludnosti elektronického roadbooku.

Nadcházející Rallye du Maroc je pro Macíkův tým hlavně zátěžovým testem, který má odhalit prvotní potíže Arnošta, nového kamionu, který byl v sedlčanských dílnách dokončen těsně před odjezdem do Maroka. Zda s ním Martin Macík pojede Dakar 2022, se teprve ještě rozhodne. „V tuto chvíli je vše otevřené. Uvidím, jak se mi s Arnoštem v Maroku pojede. V Sedlčanech máme Karla připraveného v nejlepší možné kondici. Je vyzkoušený, spolehlivý, rychlý. Rozhodnu se až po skončení Rallye du Maroc. Každopádně, není to vůbec špatné, když máte možnost vybírat si před Dakarem ze dvou perfektních kamionů,“ těší Macíka.

Pilot Martin Macík s navigátorem Františkem Tomáškem, mechanikem Davidem Švandou a zcela novým závodním kamionem Arnoštem v pátek 8. října odstartují do závodu Rallye du Maroc, nejnáročnější prověrky před Dakarem 2022. Podle pocitů v cíli se český závodník rozhodne, jestli si pro lednový Dakar vybere nového vylepšeného Arnošta nebo sáhne po starším, ale ověřeném Karlovi, se kterým letos vyhrál tři etapy.

