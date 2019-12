Kocouři v posledních zápasech ukázali, že po špatném úvodu sezony se začínají dostávat do formy a opět se stávají postrachem favoritů. „Jsme na dobré cestě se zvednout, ale musíme v tomto trendu pokračovat,“ řekl po duelu na severu Čech trenér Martin Kop.

Jenže Karlovarsko, které zatím bodovalo v každém utkání, ukázalo, proč letos vládne. A ani bojovný výkon Příbrami na tom nic nezměnil. Velký podíl na všem měl i příbramský odchovanec v barvách Západočechů Filip Rejlek, který spolu s Ticháčkem, Wiesem a Vašinou dělal domácím největší problémy, hlavně na servisu, což byl i podle trenéra Kopa hlavní důvod hladké porážky. „Pokud se těmto hráčům daří při skákaném servisu, tak se hraje proti Varům těžko. Měli jsme tu smůlu, že jim servis vycházel,“ přiznal pro ČVS.

Středočeši první dva sety prohráli rozdílem devíti bodů (16:25), nejvíce pak favoritovi vzdorovali v sadě třetí, v níž ještě při druhém technickém oddechovém času ztráceli pouhé dva body (14:16), ale pak Karlovarsko odskočilo až na rozdíl šesti bodů. Nakonec využilo druhý mečbol a po výsledku 20:25 završilo sví vítězství. „Hosté zkrátka hráli skvěle, dařilo se jim, my jsme hráli bojovně, ale pouze to, co nám dovolil soupeř, a to bohužel nestačí,“ uznal kvality soupeře Martin Kop.

Kocouři tak prohráli už po osmé v sezoně a padli na úplné dno extraligové tabulky, navíc mají oproti největším konkurentům odehráno o jedno utkání více. Karlovarsko si naopak připsalo osmé vítězství a potvrdilo své vedoucí postavení.