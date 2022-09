Nemají se za co stydět. S vytouženým soupeřem sehráli vyrovnanou partii a odehráli výbornou přípravu na nadcházející sezonu, která brzy začne. Dobříšští florbalisté si to rozdali s Kadaní “na férovku“ a pořádně ji zatápěli. Už v první minutě je zaskočil Šiška vedoucím gólem. Vstupy do jednotlivých třetin Sokolům vycházeli, protože v každé z nich udeřili v prvních pěti minutách. Hosté naopak vždy dominovali v pokročilejší fázi jednotlivých dějství.