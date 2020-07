„Loni jsme přivítali 88 cizinců z třiceti zemí. Na ploše stadionu proběhla oslava sedmdesátin Heleny Fibingerové,“ zavzpomínal šéf kladenského klubu Jiří Klesnil na úspěšnou akci.

Na ploše se tehdy sešli čtyři světoví rekordmani. Jednak koulařka Fibingerová, držitel tří zlatých olympijských medailí v hodu oštěpem Jan Železný, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková ve stejné disciplíně a také Němec Uwe Hohn, který je držitelem světového rekordu z doby před úpravou těžiště oštěpu – když jako jediný na světě překonal stometrovou hranici.

Ale vraťme se do současnosti. Po žádosti od Evropské atletiky se Kladno hází dostalo do seriálu kategorie World Athletics Continental Tour (Bronze), v němž se sbírají body do světového rankingu.

„Loni jsme mítink uspořádali v červenci, v letošní posunuté sezoně muselo dojít ke změně. Situace ohledně pandemie zatím vypadá příznivě. Už se domlouváme s kvalitními zahraničními závodníky,“ pokračoval Klesnil.

Kladno hází svým způsobem navázalo na sérii kladenských vícebojů, které se konaly jedenáct let. „V roce 2007 tady exceloval Roman Šebrle a závodil ještě i Tomáš Dvořák. Jenže časem začala úroveň upadat, postupně vypadli někteří sponzoři a naše názory se s pořádající agenturou rozcházely,“ vrátil se Jiří Klesnil o několik let zpět.

„Naposledy se vícebojaři na Sletišti představili v roce 2017, ale už se nejednalo o to, co jsme si představovali. Mítink nenabral druhý dech a nedohodli jsme se na dalším pokračování. Nikdy jsme na atletice nechtěli vydělávat a rozešli jsme se,“ vysvětlil.

Už v roce 2015 však přišli vrhači, kterých je v A.C. Tepo Kladno početná a silná skupina, s nápadem uspořádat mítink Kladno hází. Vedle toho už se přes padesát let konaly tradiční Kladenské memoriály.

„Spojily jsme oba podniky dohromady, ale zároveň navázali na tradici. Nový projekt se chytil, začal nabírat na úrovni i financích a nyní jsme se dostali do elitní společnosti. Chceme, aby se laťka každý rok o něco zvyšovala, ale nemusím zdůrazňovat, že za vším stojí peníze,“ krčil rameny Klesnil.

Uspořádat mezinárodní akci není je tak. Jaké úsilí je na to potřeba? „Je to náročné. Celkem se na Sletišti mimo závodníky pohybuje sedmdesát lidí, mezi ně patří pořadatelé, četa a rozhodčí. Snažíme se na to využít naše členy a zvládáme to. Zároveň necháváme sportovní areál přístupný veřejnosti. Vstup je volný,“ uzavřel předseda A.C. TEPO Kladno.