Pro Kocoury půjde po soubojích s Kladnem a Českými Budějovicemi o další z řady těžkých soubojů s týmem, který ač letos zůstává výsledkově mírně za očekáváním, patří dlouhodobě mezi úzkou extraligovou špičku. „I vzhledem k naší situací jde prozatím o nejtěžší část sezony,“ uvědomuje si trenér Martin Kop.

Rovněž potvrdil, že střetnutí lze označit za souboj generací. „Čeká nás utkání se soupeřem, který má oproti nám výrazně zkušenější kádr v čele s Janem Štokrem. My máme ve svých řadách spoustu mladíků, při zranění Martina Böhma je naším jediným opravdu ostříleným hráčem Michal Kriško. Ale to nic neznamená. Ukázali jsme, že hrát se dá s každým,“ narážel příbramský kouč na středeční překvapivé vítězství nad posledním mistrem z Českých Budějovic, kterého Příbram na domácí palubovce udolala po napínavé pětisetové bitvě. „Všechny sety byly o podání, kdo lépe podával, vyhrál,“ poznamenal Kop.

Středočeši tak získali cenný skalp, zároveň si připsali teprve druhé vítězství v probíhajícím extraligovém ročníku, na které by rádi navázali i na severu Čech. „Obrovsky si vítězství nad Českými Budějovicemi ceníme. Věřím, že nás to nakopne nejen pro zápas s Libercem, ale i směrem do dalších těžkých zápasů, protože nás pak hned v sobotu čeká například Karlovarsko,“ připomněl náročný los svého týmu Martin Kop.

Vyšlápnou si Kocouři na dalšího z velkých favoritů celé soutěže? Zápas začíná v Liberci v 19.20 a příbramští fanoušci, kteří neplánují cestovat přímo do jeho dějiště, ho mají možnost sledovat na obrazovkách ČT sport.