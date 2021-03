Kocouři dál dřou. Být bez play-off? Nezvyk, nechceme to opakovat, říká Rosenbaum

/FOTOGALERIE/ Boje ve vyřazovací části volejbalové extraligy jsou v plném proudu. Poprvé po několika letech ovšem bez týmu Příbrami, který v základní části letošního ročníku soutěže skončil až na jedenáctém místě a nepostoupil tak ani do předkola play-off. „Jsme zklamaní a považujeme to samozřejmě za neúspěch. Sezona to sice nebyla jednoduchá, ale přesto jsem názoru, že jsme minimálně na postup do osmifinále mohli, respektive měli dosáhnout,“ má jasno sportovní ředitel Daniel Rosenbaum.

Sportovní ředitel VK Eurositex Příbram Daniel Rosenbaum. | Foto: Roman Mareš

Kocouři zažili velmi složitou sezonu, v níž se museli obejít bez podpory svých příznivců, kteří dokáží v domácích zápasech vytvořit pekelnou atmosféru. Před jejím začátkem mužstvo navíc tradičně prošlo velkou obměnou – ta se tentokrát týkala nejen kádru, ale i trenérského postup. Na rozdíl od předchozích let však mužstvu relativně dlouho trvalo, než si takzvaně sedlo. Důkazem byla dlouhá šňůra bez vítězství, která se od počátku extraligového ročníku natáhla na sedm zápasů. „S pomalejším rozjezdem jsme vzhledem k velkým změnám trochu počítali,“ připustil Rosenbaum. Co bude se Superligou? Snad sezonu dohrajeme, i když tomu nevěřím, říká Sandr Přečíst článek › Následoval postupný vzestup výkonnosti, který přinesl i lepší výsledky – příbramští volejbalisté se dotáhli na své soupeře a pohybovali se na rozhraní postupu a nepostupu do vyřazovací části. Jenže před Vánoci skončil po vzájemných neshodách trenér Klár, kterého nahradil právě Rosenbaum. Vedení klubu ale hlavně dále umožnilo odejít estonskému blokaři Viiberovi i slovenskému smečaři Pavelkovi. Nedlouho poté si navíc České Budějovice stáhly kvůli zranění svého elitního blokaře a kapitána Radka Macha z hostování Josefa Poláka. „Odchody těchto hráčů jsme se prakticky vzdali nějakých větších ambic. Sezonu jsme dohrávali s našimi mladými odchovanci, kteří dostali šanci nasbírat zkušenosti. Dá se říct, že spolu s Brnem jsme měli jednoznačně nejmladší kádr v celé extralize. Přestože svými výkony určitě nezklamali, bylo vidět, že na sobě ještě musí hodně pracovat,“ konstatoval ve zbytku extraligových bojů zaskakující kouč. Konečný osud Příbrami předurčila porážka v přímém souboji o desátou příčku ve Frýdku-Místku s domácími Beskydy (0:3). Definitivu pak dala následná porážka v předposledním kole na půdě Liberce. Nic už na tom nezměnila ani závěrečná domácí výhra nad Zlínem. Protože těsně předtím Středočeši vypadli i z české pohárové soutěže, kde nestačili na pražské Lvy, jejich letošní učinkování tímto duelem skončilo. V tréninku ale hráči pokračují dál. „Jsme profesionální klub, takže se na nás vztahuje výjimka. Budeme se normálně připravovat až do května. Tento čas hodláme maximálně využít k tomu, abychom zapracovali na potřebných věcech a posunuli naše mladé mužstvo zase o pár kroků dál,“ uvedl Rosenbaum. „ Naši odchovanci mají určitě velký potenciál, který by se mohl v horizontu jednoho, dvou roků projevit. Otázkou je, jestli je budeme schopni udržet v Příbrami. V dnešní době hraje velkou roli při rozhodování hráčů, případně jejich rodičů, o budoucí kariéře vliv peněz,“ poznamenal. Z amatérského hráče fotbalovým expertem? Slunečko se v pauze chopil nové výzvy Přečíst článek › Daniel Rosenbaum už zároveň s ostatními členy vedení připravuje plán pro další sezonu. „Pracujeme na tom, abychom dali dohromady co nejsilnější kádr. Já osobně nejsem zvyklý být bez play-off, takže naším společným úkolem by mělo být udělat všechno, aby se letošní situace už neopakovala,“ řekl jasně. Úkolem číslo jedna je podpis nového trenéra. „To je priorita. Já mám v klubu na starosti, co se týká trenérské práce, především juniory a kadety. Skloubit to ještě s vedením extraligového A-týmu, to je velmi náročné, “ vyloučil Rosenbaum své další pokračování na lavičce. „Momentálně jednáme s vytipovanými kandidáty a uvidíme, se kterým dospějeme ke konečné dohodě. Věříme, že by k ní ale mohlo dojít ve velmi blízké době. Spolu s novým trenérem pak začneme naplno skládat mužstvo pro příští extraligový ročník,“ prozradil závěrem sportovní ředitel příbramského volejbalového klubu.

