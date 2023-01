V úvodu utkání ale byla znát na obou týmech patrná nervozita, které se chtěli Příbramští vyvarovat, jenomže se stal pravý opak. „Zpočátku byla na naší straně silná, soupeř nás často přetlačoval, předvedli jsme také hodně nepřesností, ale nějakou záhadou jsme dokázali vybojovat první set v koncovce, to bylo obrovské štěstí,“ oddechl si blokař Martin Šábrt. Velkou osobností prvního setu byl univerzál Ivo Ulpach, který zařídil několik důležitých bodů a dostal Kocoury do vedení.

Kocouři uspali mistra v jednom setu. Na jeho půdě ale neměli nárok

Druhý set začaly lépe Beskydy, který v něm měly až do koncovky navrch. Při setbolech soupeře ale domácí včas vystavili blok Trojanowiczem a Brazilec Duarte vytáhl eso z rukávu. Stejný scénář se opakoval za stavu 26:26, kdy tentokrát nad sítí kraloval Šábrt a Trojanowicz ukončil prostřední dějství. „Opět jsme hráli vypjatou koncovku, kterou jsme znovu se štěstím zvládli,“ konstatoval příbramský blokař.

Až třetí sada přinesla klidnější průběh. Do stavu po deseti se sice Beskydy držely, avšak poté Příbram uhrála sérii sedmi bodů a rozhodla o vítězství. Pomohla si i třemi bloky a v pohodě si došla pro vítězství 3:0. „Dalo by se říci, že třetí set jsme už měli ve vlastní režii. Na těch začátcích setů budeme samozřejmě muset ještě zapracovat,“ podotkl Šábrt.

Z kapitána předsedou? Jen v případě udržení extraligy, říká Böhm

„Byl to jeden z těch zápasů, ve kterých jsme chtěli bodovat naplno a první dva sety to byla strašně těžká práce, protože Beskydy riskovaly a my jsme byli v některých chvílích zbytečně nervózní. V tom třetím setu jsme si vybudovali náskok a vlastně potom jsme donutili Beskydy k chybám. Gratuluji klukům k výkonu, získali jsme důležité tři body,“ dodal kouč Petr Brom.

Příbram tak zvládla důležitý třetí domácí duel v řadě a na příčky znamenající předkolo play-off ztrácí už pouze bod. Navíc se snad už definitivně dostala z barážových pozic, kam se po sérii porážek propadly Ostrava s nováčkem z Benátek.