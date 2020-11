Volejbalová extraliga mužů se rozeběhne po více než měsíci. Vládní opatření ji zastavila 12. října. Během nucené pauzy přišla o pět zápasů.

Účastníci budou muset mít po vzoru hokeje a fotbalu před zahájením zápasu maximálně 48 hodin starý negativní test na koronavirus. Osoby, které si touto nemocí prošly, testování nemusí absolvovat devadesát dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků.

„Konečně se nám rozjedou opět naše nejvyšší soutěže. Důležité je, že se nemusí testovat hráči, kteří si covidem již prošli, a tím se sníží finanční náklady. Věřím, že se pravidla budou dál uvolňovat a brzo budeme moci začít i nižší soutěže. Co se týče diváků, tak to vidím později," uvedl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

Kluby se z důvodu nižšího počtu testování a tím vyšší finanční úspoře snažily o variantu, aby hrály dva dny za sebou. Prozatím ale zápasový program startuje v tradičním režimu s jedním utkáním.

Týmy se do extraligového kolotoče vrátí v sobotu zápasy desátého kola. Příbram na své půdě přivítá Duklu Liberec. „Neskutečně se těšíme, jsme nadšení a vděční, že můžeme opět hrát. Na druhou stranu jdeme do neznáma. Vůbec nevím, co mohu od zápasu čekat. V každém případě nás čeká další těžký soupeř, který patří k hlavním aspirantům na titul. Uděláme ale maximum, abychom uhráli co nejlepší výsledek,“ říká trenér středočeského celku Petr Klár.