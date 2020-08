„Původně jsme na postu univerzála počítali s dvojicí Mikulenka a Hulpach. Po Mikulenkově odchodu jsme ovšem byli nuceni najít náhradu. Rozhodli jsme se oslovit právě Ondřeje Lopatu, právě i proto, že zná prostředí našeho klubu. Jsme rádi, že se rozhodl naši nabídku přijmout,“ okomentoval Lopatův příchod prezident klubu Daniel Rosenbaum.

Právě s Ivem Hulpachem tak bude Lopata bojovat o post prvního univerzála. „Zatímco Ivo Hulpach je mladý s velkým potenciálem, Ondřej Lopata je hráč se zkušenostmi. Věřím, že společně vytvoří velmi kvalitní dvojici, která se bude vhodně doplňovat. Oba jsou nyní na stejné startovní čáře a v přípravě zabojují o místo v sestavě. Podle toho se bude rozhodovat, záleží samozřejmě na trenérovi,“ poznamenal Rosenbaum, že hlavní slovo bude mít hlavní kouč Petr Klár.

Lopata je už třetí příbramskou posilou pro nadcházející extraligový ročník. Už dříve Středočechy posílili dvojice zahraničních hráčů. Slovenský smečař Martin Pavelka z Prievidzy a estonský blokař Robert Viiber, který naposledy předtím působil v extralize v dresu Odoleny Vody.

Tím by ale posilování kádru končit nemělo. Naopak, na cestě by měla být minimálně ještě jedna zahraniční akvizici na post blokaře. „Jedná se o hráče z Ukrajiny. Vzhledem i k momentální celosvětové situaci ale stále čekáme až mu budou vyřízena víza a bude se k nám moci připojit. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Do té doby, bych nechtěl být více konkrétní,“ sdělil Daniel Rosenbaum.