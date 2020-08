Velká nepříjemnost potkala extraligové volejbalisty Příbrami. V jejich týmu se během tohoto týdne objevil koronavirus. Museli proto nastoupit do karantény. Došlo tak zároveň k přerušení jejich přípravy na nadcházející sezonu.

Pozitivní testy na COVID-19 se u Kocourů objevily bezprostředně po přípravném turnaji, který absolvovali o víkendu v Liberci. „Opravdu netuším, jak se nákaza do družstva dostala. Je to pro mě záhada, jelikož třeba já jsem jel svým autem, s družstvem jako trenér nejsem úplně v přímém kontaktu, ale přesto jsem to chytil,“ Petr Klár, kterému to tak značně kalí pocity z jinak dobře zvládnuté konfrontace s extraligovými mužstvy, protože Příbram obsadila konečné třetí místo, když lepší byla pouze domácí Dukla a Kladno.