Martin Böhm, Ivo Hulpach, Daniel Rosenbaum mladší, Lukáš Trojanowicz, Tadeáš Peterka, Filip Ureš a Jakub Ureš. To jsou hráči z loňského kádru, kteří budou v dresu příbramského týmu stoprocentně pokračovat dál pokračovat i v nadcházející sezoně. Právě s touto sedmičkou statečných tak může trenér Martin Démar aktuálně pracovat.

„Už se snaží uzpůsobovat tým obrazu svému, ale jak to bude fungovat, to se teprve uvidí v samotné sezoně. My si samozřejmě přejeme, aby všechno fungovalo dle našich očekávání. Od trenéra si slibujeme dobrou práci, v rámci které dokáže do našeho týmu přinést to, co on uměl, když byl sám na hřišti,“ poukázal na to, že nový kouč má za sebou nejen trenérské, ale i hráčské úspěchy, které slavil především ve Francii.

S dalšími dvěma hráči klub jedná o možném prodloužení spolupráce. Do Démarovy družiny by měl i v nadcházejícím extraligovém ročníku dále patřit i David Juračka. Se zkušeným liberem je totiž vedení klubu velmi blízko dohodě o prodloužení spolupráce. „Zájem je oboustranný. Akorát se musíme domluvit na podmínkách působení, konkrétně na tréninkové vytíženosti. Jinak se domluvíme určitě na všem,“ řekl Daniel Rosenbaum.

Výrazně větší otazník visí nad příbramskou budoucností smečaře Jindřicha Kuchaře. „Tím, že chceme dát zase šanci mladé bratrské dvojici Urešů, tak je vůbec otázkou, jestli se Jindra Kuchař vejde na soupisku. Teď se rozhoduje o tom, jestli do sezony půjdeme s pěti nebo jen čtyřmi smečaři. S Jindrou vedeme jednání a budeme vědět v nejbližších dnech. Záleží, zda se vzájemně dohodneme na podmínkách,“ poodkryl Rosenbaum.

Zbytek týmu, jak se už v posledních letech stalo zvykem, bude doplněn zvenčí – převážně by se mělo jednat o hráče z ciziny. Jednou z priorit je získání posily na post univerzála. „Chtěli jsme Filipa Rejlka, ale tam to kvůli pracovním důvodům nedopadlo. To nás moc mrzí. S největší pravděpodobností tak na tuto pozici přijde jeden Argentinec,“ nastínil sportovní ředitel příbramského týmu.

Dále se klub zaměřuje na angažování jednoho smečaře, jednoho blokaře a jednoho nahrávače. „Víceméně to máme skoro uzavřené. Momentálně ladíme pouze smluvní detaily a předpokládáme, že by v průběhu příštího týdne mohlo být všechno hotové,“ doplnil Daniel Rosenbaum.