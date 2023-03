Volejbalistům Příbrami skončila o víkendu sezona. Do další daleko. Z hlediska kalendáře možná, pro funkcionáře ale začíná období, kdy se bude tvořit kádr na další sezonu. Kdo u toho a v jaké funkci bude, je zatím ve hvězdách. V klubu z hlediska obsazení nejvyššího vedení, realizačního týmu či hráčského kádru panuje mlha a je zataženo. Rozjasnit by se ale mělo co nejdřív!

Volejbalisté Příbrami. | Foto: Ondřej Jícha

Na podzim loňského roku přišla překvapivá bomba. Kapitán Příbrami Martin Böhm měl po aktuální sezoně zamířit z palubovky do předsednického křesla a šéfovat celému klubu. Ještě na přelomu roku měl jedinou podmínku, že se musí udržet mužská extraliga. Povedlo se. Kocouři si po zlepšené druhé polovině sezony zajistili předkolo, kde vypadli s Brnem 2:0 na zápasy.

Zdálo se, že poté, co Böhm ukončil profesionální kariéru, si na pár dní či týdnů oddychne a začne úřadovat v kanceláři. Ještě před Vánoci se podobný scénář jevil jako velice pravděpodobný a reálný. V polovině března je ale zcela odlišný. Zanedlouho 37letý, nyní už bývalý smečař hodil zpátečku a rozhodl se vzdát předsednické funkce.

Vytěžili jsme maximum možného, řekl Brom. Co bude dál, zatím neví

„Je to v řešení, ale dohoda spíš neplatí. Seznámil se se všemi podklady a pro mě by se jednalo o obrovský finanční závazek. Musel bych dávat poměrně dost peněz ze svého,“ řekl Böhm bezprostředně po domácím utkání s Brnem. Se zátěží ohledně práce a administrativy počítal a byl by s ní v pohodě. Povoláním insolvenční správce tak zůstane u své profese, která ho živí a baví.

Deník se poté obrátil s dotazem na dosluhujícího předsedu Miroslava Peterku, který odmítl odpovědět, avšak přislíbil vyjádření ve velkém rozhovoru v druhé polovině týdne. Možná už tam bude jasno. Stejně jako tak, že se s velkou pravděpodobností nebude jednat o Martina Böhma, který u volejbalu zůstane coby amatérský hráč a do Příbrami se časem určitě zajde podívat na extraligu. „Zvlášť tady je atomsféra neskutečná, když se hrají lepší zápasy a vyhrává se,“ podotkl dlouholetý kapitán Kocourů.

Böhm po konci kariéry: Bylo krásné, když mi lidi tleskali. Vzpomněl i na Kladno

V Příbrami se ale nebude řešit jen předsednický post, ale i další pozice ve vedení, jako například sportovní manažer, hlavní trenér A-týmu či hráčský kádr. Ohledně všech těchto části je zatím nejasno, mlhavo a zataženo podobně jako aktuální počasí ve Středočeském kraji. „Vůbec nevím, protože to je záležitost vedení a lidi tam mě zatím neoslovili, nic. Podle mě se ani neví, co bude dál,“ řekl například kouč Kocourů Petr Brom. Vyjasnit je ale potřeba co nejrychleji. Nadcházející sezona tu bude dřív, než by se na první pohled mohlo zdát.