Extraliga tak po dlouhé době uvidí souboj generací, kde na jedné straně bude stát rodič a na druhé potomek. Už dříve se v nejvyšší soutěži proti sobě stavili Milan a Ondřej Fortuníkovi. Oba dva ale nyní bojují za Kladno. Něco podobného by si přál i Démar, ale moc dobře ví, že si na to bude muset ještě počkat.

Pro Démara se bude jednat o hodně obtížný zápas zejména po psychické stránce. „Pro mě to bude emocionálně složité utkání. Budu si přát, aby vyhrál můj tým a syn odehrál výborný zápas,“ říká před prvním ligovým duelem trenér Příbrami.

Příbram měla začínat sezonu s Odolenou Vodou, kde působí druhý Demarův syn Matyáš, ale kvůli mistrovství světa do 21 let spousta týmů odkládala zápasy zkraje října. Ostrý start pro Kocoury přichází až teď v domácím prostředí.

Jako vůbec poslední se zapojí volejbalisté Příbrami do letošního ročníku UNIQA extraligy. Od 19 hodin přivítají v domácím prostředí Duklu Liberec a hodně zajímavá premiéra čeká na trenéra Kocourů Martina Démara. Severočeši s sebou přivezou jeho syna Lukase Demara a k vidění bude rodinný souboj.

