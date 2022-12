"Rozstříleli nás, a když už jsme servis přihráli, tak jsme neměli kvalitu těžké balony uhrát. Kladno jednoznačně dominovalo i v obraně. Jak říkám, tlak a síla servisu na nás bylo moc," uvedl.

Kladenští si utkání užívali. Jejich kapitán, libero Jiří Kraffer, si před zápasem přál, aby si zahráli také jedno utkání v klidu bez dramatických koncovek a ideálně bez pěti setů.

"Jsem rád, že se nám to vyplnilo. Po dlouhé době mám pocit, že jsme hráli uvolněně a ne v křeči plynoucí z velké snahy vyhrát. Snad si to přeneseme do nového roku," řekl smečař, jenž už nějaký čas zaskakuje na postu libera, který by rád vrátil kolegovi Kuncovi, jenž se zotavuje ze zranění zad.

"Už se těším, až se budu moci vrátit na svůj post. Doufám, že to byl můj poslední zápas na liberu," usmíval se lídr Orlů, kteří první a druhý set zakončili esy v podání Grozera a Hýského. Také využitému mečbolu předcházel účinný servis nejúdernějšího hráče zápasu, třináctibodového Grozera.

Z rukávu sypal přímé body z podání domácí blokař Špulák (5).

Kladno - Příbram 3:0.

Sety: 17, 17, 17. Esa: 9:4. Bloky: 9:1. Čas: 67 minut.

Kladno: Špulák (6), Kyjanica (7), Grozer (13), Seppänen (7), Platačs (12), van Solkema (4), libero Kraffer. Střídali: Fortuník, Hýský (3).

Příbram: Duarte (5), Hulpach (10), Böhm (4), Trojanowicz (5), Rosenbaum (2), Šábrt (4), libero Peterka. Střídal: Ureš (1).