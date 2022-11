Odrazili se od dna. Po vyrabování Ostravy mizí Kocouři z posledního místa

K předání funkce by mělo podle všeho dojít na přelomu sezony. Od 1. ledna 2023 už by měl napevno vládnout aktuální kapitán Martin Böhm. „Dle mého jediná osoba, která má “koule“ a hlavu to dělat!!! K tomu ještě přišla moje práce na radnici. Po více jak 25 letech skončím. Tak to je asi vše,“ ukončil své prohlášení Peterka, který se tak od nového roku bude naplno věnovat roli zastupitele města Příbrami, kde bude zároveň i místopředsedou.

Už před začátkem sezony došlo v Příbrami k mnoha změnám, jak co se týče hráčů, tak i realizačního týmu. Nejprve nastal rozkol mezi Peterkou a sportovním ředitelem Danielem Rosenbaumem ohledně filozofie A-týmu. Celá situace dopadla tak, že Rosenbaum ustoupil a naplno se věnoval trénování juniorů a kadetů.

Následně došlo k obměně v případě trenérů. Martina Démara, který zamířil do Liberce, nahradil Petr Brom, jenž naopak ze severních Čech přišel. K němu usedl na lavičku ještě nedávno aktivní Filip Rejlek, který měl dodat potřebnou agendu a kontakty ze zahraničí – zejména Brazílie. Nyní tak dochází ke změně i na nejvyšší úrovni.