Jestli by si Kocouři mohli v letošní sezoně vybrat nějakého oblíbeného soupeře, tak by jednoznačně zvolili Kladno. Se středočeským rivalem sehráli už čtyři zápasy a ze všech odešli vítězně. I poslední vzájemný duel v rámci osmifinále Českého poháru dopadl stejným výsledkem. Příbram vyhrála 3:1 a může se těšit na další kolo.

„Jsme rádi, že jsme postoupili do osmičky a nyní budeme čekat na los. V zápase se skóre hodně přelévalo. Vyhráli jsme první set, což bylo důležité. Druhý jsme ale neměli nikdy prohrát. Jednou jsme vedli o pět bodů, pak zase o čtyři a během vteřiny jsme nebyli schopni udělat ztrátu,“ komentoval trenér Martin Démar.

Jeho svěřenci vstoupili lépe do utkání a bez problémů si pohlídali úvodní dějství. Navíc parádně zahájili i druhý set, když se rychle dostali do vedení o šest bodů. Nicméně Kladno dokázalo smazat manko a otočit vývoj ve svůj prospěch a nakonec dokázalo srovnat na 1:1. „Tím pádem jsme mu dali šanci, které se chopili a mělo setbol ve třetím setu a zápas mohl vypadat jinak,“ řekl trenér Kocourů.

„Zápas byl poměrně vyrovnaný. Kladno střídalo vlny, že jsme ho někdy přehrávali a jindy zase ono nás. Dobře vystřídalo, což ho poslalo zpátky do zápasu. Rozhodlo pole. Dobře jsme čapli v koncovkách balóny, což bylo klíčové,“ poznamenal kapitán Martin Böhm. Zlomový okamžik nastal ke konci třetí sady. Kladno muselo vyhrát za tři body, aby si vynutilo zlatý set a sahalo po vedení 2:1 na sety. Za stavu 24:22 ale nebylo schopno ukončit sadu a tak díky čtyřem bodům v řadě uzmula dějství Příbram.

Díky tomu, že se Kocouři dostali do vedení v zápase 2:1 na sety, měli zajištěný postup do čtvrtfinále a Démar do dalšího průběhu zápasu poslal juniory či méně vytížené hráče. „ Jsem rád, že hráli. Určitě se musí rozpinkat Rosenbaum, který byl zraněný. Zvládli to, ale mohou ještě lépe. Je to pozitivní do budoucna jak pro ně, tak pro tým,“ těšilo hlavního kouče.

Výhra 3:1 je pro Kocoury důležitá nejen z hlediska postupu, ale také z toho psychologického. Hráči Kladna po zápase hodně těžce nesli, že prohráli set i s juniory a navíc se oba týmy potkají v pondělí. Tentokrát se souboj odehraje v rámci extraligy a před kamerami České televize a Příbram půjde do zápasu opět jako velký favorit.

Kladno – Příbram 1:3 (-21, 20, -24, -21)

Příbram: Böhm (7), Trojanowicz (8), Johansen (18), Madalóz (24), Holubec (5), Dolgopolov (4), libero: Verasio. Střídali: Hulpach (3), F. Ureš (3), Peterka.