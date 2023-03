Vůdčí typ, osobnost, šikula či postrach blokařů. Hráč, který v každém zápase odvedl maximum a byl ostatním spoluhráčům oporou. V podobném duchu odpověděli Deníku dotázaní respondenti o konci kariéry smečaře Martina Böhma. Kapitán příbramských volejbalistů se v 35 letech rozhodl rozloučit s dráhou profesionála.

Böhm se rozloučil s kariérou ovacemi ve stoje od diváků | Video: Ondřej Jícha

Ve volejbalovém prostředí mu nikdo neřekne jinak než Bémik. Dlouholetý vůdce Kocourů se rozhodl jít do sportovního důchodu. Až bude vzpomínat na největší úspěchy v kariéře, rozhodně bude vzpomínat na získané medaile v extralize či Českém poháru. Zejména pak mistrovský titul v Kladně v roce 2010. „Takže určitě bude za čím se ohlížet. Škoda, že se za první ligu medaile nedávají, jinak by jich tam v příštích letech určitě ještě několik posbíral,“ přiblížil jeden z Böhmových spoluhráčů z mistrovské sezony Vladimír Sobotka.

Pětatřicetiletý smečař bude nově působit v prvoligových Dobřichovicích, kde se bude dál volejbalu věnovat na amatérské úrovni. Z té profesionální už nadobro zmizí a všichni oslovené osobnosti se shodují, že ho bude Příbram postrádat. Kocouři budou v nejbližší době hledat náhradu za takového lídra.

„V šatně i na hřišti bude chybět hodně. Zkušený spoluhráč, dokázal vždy poradit, pomoct a v těžkých situacích nás vyhecovat. Lidsky strašně fajn výborný člověk, kamarád, který vždycky pomohl,“ řekl na jeho adresu nyní už bývalý spoluhráč a příbramský blokař Lukáš Trojanowicz. „Kocouři přicházejí o osobnost s obrovským O… Nemyslím si, že ho v této pozici někdo lehce nahradí,“ dodal současný univerzál Kladna Tomáš Hýský.

Kocouři hledají předsedu. Peterka končí a mlží, Böhm couvl

Podobně o Böhmovi mluví i ostatní. „Výborný útočník, nahrávač, hlavně měl skvělé podání, kterým dokázal rozhodnout. Později se stal lídrem. Osobností týmu, výkon ostatních s ním vzrostl. Nepříjemný hráč v tom, že hrál vždy dobře, i když se Příbram nepodala zrovna dobrý výkon,“ podotkl šéf a trenér Kladna Milan Fortuník.

„Bémik byl po dlouhá nepříjemnost pro každý tým, jeho zavěšení se ve vzduchu a následná smeč trápila nejednoho blokaře. Nikdy jsem nevěděl, co vymyslí. Neskutečně šikovný hráč s citem pro hru, skvělý parťák do týmu a persona jako hrom, tudíž si myslím, že jej příbramský tým bude rozhodně postrádat. Jeho jedinečný styl na příjmu a při odrazu na blok budou v extralize chybět,“ prohlásil současný blokař mistrovského Karlovarska Adam Zajíček.

Vytěžili jsme maximum možného, řekl Brom. Co bude dál, zatím neví

„Jeho kariéra je určitě dlouhá a obdivuhodná, že takhle dlouho u volejbalu vydržel. Bude určitě mezi jedněmi z nejdéle působících. Je vidět, že volejbal ho baví doteď a do posledních chvil. Obdivuji ho, že takhle dlouho u něj vydržel. V Příbrami byl dlouhodobě inventář a útočná síla. Uvidíme, jak se s tím poperou jeho následovníci. Útok byl jeho nejoblíbenější a nejsilnější činnost,“ zavzpomínal na Böhma spoluhráč z mistrovské kladenské sezony Borek Fokt. „Vždy jsem si ho vážil za to, co dokázal vedle volejbalu nejen vystudovat, ale i pracovně. Stihl toho opravdu hodně, někteří lidé by to nestihli ani za tři životy,“ dodal další bývalý spoluhráč Vladimír Sobotka.

„Neskutečně šikovný volejbalista, dravý, drzý (v dobrém slova smyslu), pracovitý a hlavně vždy odváděl každý zápas maximum. Co v daném momentě mohl. Samozřejmě i v posledních letech, přes svůj vyšší věk byl nepostradatelnou součástí základní sestavy. A když se třeba trošku nedaří, byl na hřišti oporou. Tak jsem ho vždy vnímal a vždy se proti němu hrálo špatně,“ uvedl Hýský.

Böhm po konci kariéry: Bylo krásné, když mi lidi tleskali. Vzpomněl i na Kladno

Příbram v nejbližších letech bude velice obtížně nahrazovat v šatně i na hřišti takovou osobnost, jakou Martin Böhm byl. „ Bude jim chybět lidsky jako vůdčí typ. Podobné osobnosti často rozhodují, kdo půjde do týmu a kdo ne, protože chcete jít do kolektivu, ve kterém se cítíte dobře a k lidem, od kterých se chcete něco naučit. Pro vedení bude určitě těžké poskládat tak, aby nejenom podával dobré výkony, ale aby sestava byla lákavá pro ostatní hráče,“ zamyslel se Sobotka. Ačkoliv v extralize působí či hráli starší hráči jako například výše uveden Tomáš Hýský nebo ještě nedávno Filip Rejlek. Tak Martin Böhm se rozhodl pro konec. Už letošní sezona byla jakási nadstavbou.

Uznání našel i od současného trenéra Kocourů. „Takhle dlouho působit v extralize, klobouk dolů. Ten kluk něco odehrál, má nějaké zkušenosti. V téhle chvíli si myslím, že dal českému volejbalu hodně. Zažil jsem sám, když jsem se loučil v 36 letech. K jeho situaci jsem mu řekl, že klidně může odejít,“ řekl příbramský kouč Petr Brom.

Nyní nastává další etapa Kocourů, tentokrát už bez lídra, osobnosti typu Martina Böhma. „Celkově bude zajímavé sledovat fungování Příbrami bude zajímavé sledovat, co se podaří vedení udělat s týmem,“ uzavřel Sobotka.