Volejbalisté Příbrami udělali výrazný krok směrem k přímému postupu do čtvrtfinále. Na palubovce posledního Ústí nad Labem sice měli opět špatný začátek, nicméně dokázali nakonec získat důležité vítězství 3:1 na sety a před sedmou Odolenou Vodou disponují sedm kol před koncem základní části šestibodovým náskokem.

Příbram porazila Ústí 3:1 i v odvetě. | Foto: Oldřich Kozák/VK Trox Příbram

„Zápas jsme opět začali velmi špatně, poslední zápasy nás to trápí. První dva sety vždy nejedeme úplně naplno a nevím, z jakého je to důvodu. Největší problém je to na podání, kde jsme byli děsní,“ přiznal kapitán Kocourů Daniel Rosenbaum mladší. Příbram měla s Ústím problémy a úvodní dějství získali až po napínavé koncovce. Druhý set už byl plně v režii domácího týmu.

Od třetí sady už hosté potvrzovali roli favorita poslední tým extraligové tabulky k ničemu nepustili, oba sety kontrolovali a došli si pro tři body. „Zvedli jsme se a trochu jsme se srovnali v hlavách a myslím, že jsme pak byli lepší,“ podotkl Rosenbaum.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli, zejména po druhém setu, který jsme dvakrát nezvládli. S pokorou bereme tři body. Ústí nehraje špatně a podle mne je otázka, kdy zase vyhraje a bude mít potřebný body pro další vývoj v lize,“ shrnul trenér Lubomír Vašina, pro kterého se jednalo o speciální zápasu. Poprvé se poprvé vrátil jako soupeře do dobře známého prostředí, kde strávil předchozí tři roky.

Ústí nad Labem – Příbram 1:3 (-27, 19, -20, -15)

Esa: 1:9. Bloky: 9:12. Rozhodčí: Buchar, Krtička. Diváci: 653.