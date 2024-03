Volejbalisté Kladna půjdou do play off z druhé příčky. Jistotu měli už před začátkem derby s Příbramí, protože jejich rival z Liberce odpoledne podlehl v Českých Budějovicích. Jelikož Kocouři nemohli v závěrečném kole přijít o šestou příčku, šlo v kladenské hale víceméně o přípravu na vyřazovací boje. Lépe vyšla domácím borcům, kteří zvítězili 3:1.

Videomomentka / Kladenští orli vs. Kocouři Příbram 3:1, EL Volejbalu 2.3. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Na příbramské straně sítě se staral o nahrávku Adam Rosenbaum. "Hlavně jsem rád, že jsem dostal od trenéra šanci, stejně jako další kluci z lavičky," pochvaloval si a přiznal, že do zápasu šli s tím, že nemají co ztratit.

Nejvíc si užili druhý set, který Kocouři hladce vyhráli. "Hráli jsme ve velké euforii," přiznal a litoval, že ve čtvrté sadě nevyužili šanci na vyrovnání. "I z mé strany tam bylo víc nepřesností," mínil a pochvaloval si spolupráci s diagonálními hráči. "Zahrála nám obě účka. Vycházelo mně to s nimi," uvedl.

Ve čtvrtfinále čeká Příbram tým Liberce. "Je to těžký soupeř ale věřím ve vyrovnaná utkání. Pokusíme se urvat postup do semifinále," uzavřel Rosenbaum.

Výhra Orlů se nerodila lehce, v druhém setu uhráli pouze 17 bodů. V poslední době to nebylo poprvé. Blokař vítězů Lukáš Kyjanica si po zápase nebral servítky.

"Nejen dnešní utkání vypadalo u některých hráčů odevzdaně, jakoby nechtěli být na hřišti. Mrzí mě to a věřím, že se to do play off změní, včetně mentality," prohlásil s tím, že teď je čekají tři dny volna.

"Věřím, že si všichni odpočineme a vrátíme se plni energie a elánu," doplnil a posteskl si, že kvůli horší koncentraci chybují."

Kladenští v sezoně vyhráli všech šest středočeských derby a vypadá to, že další je čeká v první fázi play off. Jejich sokem by mohla být Odolena Voda.

"Byl by to velmi těžký soupeř. Není však třeba se toho bát, když chcete postoupit do finále, musíte porazit každého," řekl mladý slovenský reprezentant, jenž k velké radosti fanoušků blokem proměnil hned první mečbol.

"Diváci byli opět skvělí a věřím, že v play off budou ještě lepší. Až excelentní," usmál se.

Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený kapitán vítězů Adam Zajíček.

Kladno - Příbram 3:1 (20, -17, 15, 20).

Esa: 7:3. Bloky: 13:8. Diváci: 550. Čas: 98 minut.