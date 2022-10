Kocouři poprvé v sezoně vyhráli. Splnili povinnost v poháru

V extralize zatím sbírají pouze porážky, na premiérovou výhru si tak museli počkat do Českého poháru. Volejbalisté Příbrami se do něj zapojili jako první celek z nejvyšší soutěže. Dobřichovice porazili na jejich půdě 3:0 a postoupili do osmifinále.

Příbramští volejbalisté se dočkali první výhry v sezoně. | Foto: Ondřej Jícha