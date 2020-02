První dva získali po vyrovnaném průběhu v koncovkách 25:21, respektive 25:22. Třetí sada pak byla nejjednoznačnější. Příbramští si v ní od začátku udržovali náskok a nakonec ji získali 25:20, když proměnili druhý mečbol. Proti poslednímu týmu soutěže tak přesvědčivě naplnili papírové předpoklady a navázali na cenný skalp Liberce. Díky vítězství se navíc posunuli v extraligové tabulce na deváté místo, o dva body před Zlín.

„Výsledek 3:0 vypadá lehce, ale bylo to vyrovnané utkání. Líbilo se mi, jak jsme dnes skvěle hráli na ztrátu, docela dobře jsme bránili a po celý zápas jsme zůstali trpěliví. Chtěl bych pochválit celý tým, ale myslím, že hlavně oba smečaři, Suda i Sysoev, zahráli extrémně dobře. Pro nás je to velmi cenné vítězství a tři body do tabulky, každý očekával povinné a jednoduché vítězství, ale takové zápasy bývají právě nejtěžší,“ konstatoval trenér Martin Kop.