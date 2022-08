Příbram se musela v létě vypořádat nejen s velkou obměnou hráčského kádru, ale i realizačního týmu. Poté, co bylo jasné, že do Liberce zamíří kouč Martin Démar, převzal tým Petr Brom, který v loňské sezoně působil právě v Dukle. Jeho asistentem se stal Filip Rejlek. Příbramský rodák se před rokem ve 40 letech rozloučil s aktivní kariérou, nyní se vrací do známého prostředí jako trenér.

V létě opustily Kocoury všechny zahraniční akvizice – Argentinci Verasio, Johansen, Brazilci Robinho a Madaloz či Kanaďan Hobern, který odešel už v průběhu sezony – ti všichni jsou pryč. V Příbrami už za ně ale našli částečnou náhradu. Prvním z nich je Američan Andrew Kohut, který ještě na jaře působil v americké NCAA, 33letý Brazilec Tavares Duarte je juniorským mistrem světa z roku 2009 a ke Kocourům přichází po angažmá v rodné zemi, Řecku či Estonsku.

Sen o medaili se rozplynul. Kocouři vypadli ve čtvrtfinále

„Očekáváme, že budou hrát tak, jak mají a že zapadnou do kolektivu. Zatím se zdá, že si nevymýšlí a že s nejedná o žádné nanynky,“ říká na jejich adresu předseda klubu Miroslav Peterka. Na oba hráče přišel asistent trenéra Filip Rejlek, který po nástupu do klubu převzal částečně roli sportovního ředitele po Danielovi Rosenbaumovi, jenž u A-týmu rovněž skončil a chce se věnovat v příští sezoně pouze juniorce. Oba cizinci se líbili i hlavnímu trenérovi Petru Bromovi a tak je v Příbrami angažovali.

Mezi Kocoury tak po loňské zámořské vlně dorazí další i letos. Zejména jihoamerický region se v Příbrami osvědčil. „Vzhledem k tomu, že rozpočet máme nižší než v loňském roce, tak musíme být nohama na zemi. Jsme malý klub a musíme počítat každou korunu,“ uvádí Peterka. Ještě před začátkem sezony dorazí ještě další Brazilec. Toho zatím zbrzdily záležitosti, ohledně si vyřízení potřebné dokumentace týkající se přestupu.

Pátý tým z minulé sezony je tak momentálně bez žádného většího lídra, který by ho táhl zejména bodově. „Nyní nebudeme mít v týmu výrazné osobnosti, ale mančaft by mohl být kolektiv a parta dobrých kluku,“ tuší předseda příbramského klubu. U Kocourů alespoň zůstali všichni čeští mladí hráči a také odchovanci. Příbram zatím odmítá nahlas říkat o ambicích do nadcházejícího ligového ročníku. „Zatím je předčasné říkat si, že budeme chtít hrát první pětku, či ve středu tabulky. Uvidíme, jak si to sedne,“ uzavírá Peterka. Fanoušci budou moci nový tým poprvé vidět o prvním záříjovém víkendu, kdy se bude konat v Příbrami tradiční turnaj.

S Rytíři do Příbrami míří i Jaromír Jágr