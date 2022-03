Popáté ze šesti zápasů vyšel ze souboje dvou starých známých bardů lépe Martin Démar. Jeho svěřenci byli v utkání chytřejší, trpělivější a přehráli Kladno v poli a na bloku a to celkem výrazně. Nad sítí vybojovali hned dvanáct bodů, zatímco jejich soupeř pouze čtyři. „A přitom jsme tým, který blokuje špatně. Kluci zahráli od prvního do posledního bodu. Podali neskutečný volejbal. Na bloku a v poli byli famózní, tam se to lámalo,“ poznamenal Démar.