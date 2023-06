Volejbaloví Kocouři půjdou do nadcházející sezony s novým vedením. Do předsednického křesla usedne Daniel Rosenbaum. Dosavadní hlava organizace, Miroslav Peterka, se loučí. Hlavní příčina odchodu je střet zájmů v podobě funkce v příbramském klubu a místostarosty města. Čtyřiapadesátiletého showmana ale budou fanoušci vídat pořád. I nadále bude doprovázet extraligové zápasy svým typickým komentářem.

Předseda Kocourů Miroslav Peterka se loučí s nejvyšší funkcí v klubu. | Foto: Ondřej Jícha

Nyní jste se rozhodl po dlouhé době v roli předsedy odejít. Hrála ve vašem odchodu největší roli funkce místostarosty?

Hlavně ta! Nabízí se tady střet zájmů. Ve městě mám v gesci na starosti také sport, tak to takhle fungovat nemůže.

Jak jste vlastně tehdy přišel k funkci ve vedení klubu?

Václav Velát z tehdejšího vedení mě tenkrát oslovil a nabídl, že bych mohl dělat manažera klubu. Pro mě to byla výzva a obul jsem se do toho. Hned v mé první sezoně jsme získali bronzovou medaili.

Jakých bylo předchozích 25 let?

Ono jich bylo víc než 25, protože jsem k volejbalu spíš jako komentátor nebo DJ. Tehdy Příbram začala hrát extraligu. Tak jsem dělal hlasatele a pouštěl hudbu ještě v prostorách staré haly za obrovským oknem, kterým svítilo sluníčko na hřiště.

Nebude vám po takové době šéfování příbramským Kocourům chybět?

Myslím si, že už jsem částečně i trochu vyhořelý. Je mi 54 let a už pozoruji, že síly ubývají. Práce na radnici mi zabírá spoustu času i energie. Nejde sedět jedním zadkem na dvou židlích po morální stránce, natož po té technické.

Nyní vám zbude jen komentování. Vy dokážete soupeře pořádně naštvat svými hláškami. Kde se vzala tahle myšlenka?

Není z mojí hlavy. Tehdy jsem v Příbrami komentoval celkem unyle. Tehdejšímu sportovnímu šéfovi klubu Zdeňkovi Haníkovi, pozdějšímu předsedovi svazu, se moje komentování nelíbilo. Tak jsme debatovali. On byl tím, kdo odstartoval můj komentář, kdy jsem využíval všechny své informace a rozhodil jsem například slovenského hráče Dvořáka, když jsem řekl, že váží 100 kilogramů. Byl jsem takový rarach, jiný než jinde. Soupeři se s tím museli často srovnávat. Někdy se snažím být i vtipný. Lidi na to čekají. V Příbrami chtějí slyšet srandičky. Když jsem měl stopku, tak jsem si poprvé za dobu, co komentuji, tak jsem měl možnost vychutnat si zápas bez nervů. Osvědčil se i Martin Pajtai, a byl bych rád, kdybychom se střídali.

Některé vaše poznámky byly hodně rýpavé. Počítal jste i s nenávistí z řad soupeřů?

V něčem jsem trošku výjimečnější, když jsem ale sledoval zápasy v Ostravě či Odolene Vodě, tak tam působili komentátoři, kteří taky byli tak šílení jako já. Kdyby jim bylo trošku rozumět, tak by se jejich komentář taky nelíbil soupeřům. Není ale vydán žádný kodex, co hlasatel může a nemůže říkat. Ze svazu mi nikdy nevysvětlili, co mohu a co ne. Byl jsem rýpavý, komentoval jsem, co jsem viděl, nikdy ale ne zlý či vulgární.

Ve fungování klubu završíte 25 let, stejně tak je i vašemu synovi Tadeášovi. Dá se říct, že Kocouři jsou vaším druhým dítětem?

To je pravda. Tenkrát po zápase, když se Tadeáš narodil jsme, bouchli šampaňské přímo na hřišti a vyšel článek od Aleše Vaníčka i o tomhle (slzy má na krajíčku).

Vypouštíte tedy jako správný otec své dítě do světa, když ho opustíte v jeho řízení?

To je dobrý a správný příměr. Líbí se mi to. Samozřejmě se na to dítě budu dívat a říkat mu něco. Nicméně dostane jiného opatrovníka, který se o něj bude starat na jeho další cestě. Není to tak, že bych ho vydědil.

Ohledně funkce předsedy jste oslovil Martina Böhma, který z toho na poslední chvíli couvl. Řekl vám proč?

Pravda, že z toho couvl. Asi si uvědomil, že se jedná o velký závazek, jak se starat o klub, který je střední firmou. Je potřeba se starat o lidi, finančně celou organizaci zajistit. Martin Böhm měl velké ambice, chtěl hrát první čtyřku, ale zjistil, že se finance shání hůř, takže by to asi nebylo to, co by chtěl. A aby vlastní sen dotoval z vlastního hrát prim v extralize, což není správně, tak si vše rozmyslel. Ví, že je to závazek na několik let. Nechce sám sebe zklamat ani nikoho jiného.

Jako další na řadě byl tedy sportovní ředitel Daniel Rosenbaum. O čem jste hovořili?

Mluvili jsme spolu, co bych uměl přinést klubu a zároveň nekolidovalo s mou funkcí. Mohl bych se starat o některé věci, které se týkají organizace, o komentování, o nějakou fyzickou práci, která je s tím spojená, při mistrovských zápasech, při streamování, shánění personálního obsazení při extraligových utkáních. O tomhle jsme se bavili a řešíme, jak celou věc uchopit, aby vše bylo správně pro příbramský klub.

To znamená?

Pracuje se na tom. Komunikujeme spolu a řešíme celou věc. Už jsme se konkrétně dohodli, v jakém modelu budeme pracovat.

Co staronový předseda bude mít po vás na starosti?

Práce je strašně moc. Jsou tam mládežnická družstva, někdo je musí řídit. Dál trenéry. Zajišťování sportovišť, shánění financí, komunikace s rodiči nebo svazem a s partnery. S takovým klubem je spojena strašně velká administrativa – přihlašování týmů do soutěží, vyúčtování, dotace, žádosti o ně, účetnictví. Není to žádná sranda, ale práce na plný úvazek.

S Danielem Rosenbaumem jste ale na začátku minulé sezony měli rozepři. Už je vše v pořádku?

Myslím si, že už jsme v pohodě. Komunikujeme normálně. Nebylo to tak, že bychom se nějak pohádali a nebavili se spolu. Řešíme každodenní klubové strasti. Je to za námi. Změnila se spousta věcí a stavíme se k tomu chlapsky.

Co se povedlo za uplynulé čtvrtstoletí vybudovat v příbramském klubu?

Když jsem v něm začal dělat, tak jsem hlásal myšlenku, že o tom, že se hraje volejbal, musí vědět i moje máma. Spousta lidí o tom, že se v Příbrami hraje extraliga, moc nevědělo. Měl jsem pocit, že byl takový odstrčený, tak jsem začal dělat rozruch jak po sportovní stránce, ale také po té doprovodné.

Co všechno?

Najali jsme tenkrát roztleskávačky. Začali jsme dělat kolem volejbalu rozruch, abychom ho dostali do povědomí lidí. Následně se povedlo, že Příbram hrála o bronzovou medaili a vyhrála. Ve staré hale tehdy bylo nahuštěno. Lidi seděli všude, seděli i na hrací ploše, což bylo takové první zadostiučinění. Samozřejmě že nikoliv mou prací, ale že se povedlo udělat takový můstek. Pro nás se jednalo o odrazový můstek, abychom mohli začít pracovat a dělat vše tak, aby se volejbal dostal do povědomí. A myslím si, že se dostal. Je to zásluha všech trenérů, hráčů a dalších, který se okolo něj motali.

Podařilo se vybudovat i kvalitní stabilní mládežnickou základnu. Starší kategorie hrají extraligu. Podařilo se udělat z volejbalu v Příbrami sport číslo jedna?

Když se na věc podívám z pozice místostarosty, který má na starosti sport, tak vidím, že produkt volejbalu je přesně takový, který by měl být a měl by být podporovaný.

Jak to myslíte?

Produkt by měl obsahovat všechny mládežnické kategorie v nejvyšších soutěžích a k tomu špičku ledovce v podobě extraligy mužů. Fotbal je na tom podobně, i když se zde hraje druhá liga. Měl by se vrátit do první ligy, aby měl kompletní produkt. Co se týče hokeje, tam to ještě není hotové. Nejsem si zcela jist, zda se tady hrají všechny nejvyšší soutěže. Ženy ano, ale v Příbrami vychováváme 90% kluků, kteří jakmile začnou být lepší, tak odchází pryč. Zatímco volejbal a fotbal spíš přitahuje. Děti a hráče stahují z jiných a okolních týmů. Začnou chodit například na střední školu, zatímco hokeji utíkají, protože nemá extraligu. Na jednu stranu to ani nejde. Není tady na to vybavení, prostředky, stadion, Jedná se o strašně velké peníze. Příbram je šikovné město na sportovce a reprezentanty, kteří jí dělají čest. Sportovní vybavenost je zde ale špatná a město na ní nemá ani tolik peněz a chtěl bych, aby se tohle do budoucna pozměnilo, zlepšilo a vážili si kompletních produktů.

Jak vám z hlediska vašeho produktu bylo, když se Příbram v minulé sezoně dlouho krčila ve spodku tabulky?

Nepovedly se nám dva nákupy, což hrálo velkou roli. Do toho se zranil Jakub Ureš, takže jsme extraligu hráli v devíti lidech. Hlavně jsme měli blbý los. Doma jsme začínali s těžkými soupeři a s nimi jsme prohráli 2:3 jako například s Kladnem či Českými Budějovicemi, což byly strašně cenné body, které ukazovaly, že tým má nějakou sílu a že jsme na vlastní půdě silní. Navíc v kádru bylo pár hráčů, kteří nehráli extraligu na postu jedničky jako například Daniel Rosenbaum mladší, Tadeáš Peterka, Martin Šábrt dostal víc šancí, Filip Ureš to samé. On nám vyhrál tři důležité zápasy, když se Ivu Hulpachovi nedařilo. Nakonec jsme se umístili devátí, čtyři příčky za loňským celkovým pořadím. Jsem na hráče pyšný.

Nebyl trošku risk sázet na mladé kluky, které neměly tolik zkušeností s extraligou?

Risk to byl. Sklouzli jsme k němu. Mladé kluky měli doplnit dva borci z ciziny, kteří měli být lepší. Ti se ale nepovedli. Letos se nedařilo téměř nic. Oproti loňsku se podělalo, co mohlo. V loni jsme měli ale pět cizinců, naši kluci se ale krčili v rohu a kouč Démar jim moc příležitostí nedával. Lidi mi říkali, že byli naštvaní, že je v Příbrami hodně zahraničních hráčů a málo domácích. Jsou rádi, že na hřišti byli Češi a

Obětovali jste uplynulou sezonu k tomu, aby za dva, tři roky slavil úspěch?

Tohle by se nabízelo, ale některým hráčům vypršela smlouva, budou odcházet, další chtěli odcházet. Kostra týmu ale zůstane a tým se doplní dalšími volejbalisty zvenku. Nejednalo se o záměr.

S jakými ambicemi půjdou Kocouři do nadcházející sezony?

Tak to je spíš otázka na Daniela Rosenbauma, ten je teď u kormidla a já se do toho vůbec nepletu, ale věřím tomu, že výsledky budou.