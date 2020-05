Sezona, které chybělo vyvrcholení. Tak se bude mluvit o dosud posledním ročníku. A to nejen v Příbrami, pro kterou však přišel předčasný konec v ten nejméně vhodný moment. „Muži byli před play-off na výkonnostním vzestupu a mohli být černým koněm. Mládežnické týmy zase mohly zcela reálně bojovat o medaile, protože junioři skončili v základní části na druhém místě, kadeti třetí. Žáci celý rok trénovali na vrchol, kterým byl republikový šampionát. Nakonec rovněž zrušený,“ povzdychl si Rosenbaum.

Předčasný konec sezony totiž nepovažuje za šťastné řešení. „Myslím, že šlo o zbytečně unáhlené rozhodnutí. Soutěže se po uvolnění vládních opatření mohly dohrát v červnu,“ má jasno bývalý skvělý nahrávač.

„Od sponzorů i svazu jsme tak přišli o nasmlouvané bonusy za umístění, zatímco náklady nám stále nabíhaly. Už nyní to začínáme pociťovat a budeme čekat, jak nás to celý náš klub poznamená do budoucna,“ poukazuje na důležitý fakt s tím, že koronavirus se na volejbale podepsal v zásadě stejně jako na celém společenském dění.

Otazníky nad odchody i příchody

Největší vrásky na čele dělá Danielu Rosenbaumovi v současnosti situace okolo A mužstva. „Finance nás samozřejmě limitují. I proto bude změn v kádru pro nadcházející ročník hodně,“ připouští.

Už nyní se ví, že v kádru nebude z různých důvodů pokračovat ani jeden ze zahraničních hráčů, kteří v loňském roce oblékli příbramský dres. Nejistá je pak budoucnost jedné z největších opor. A sice univerzála Michala Kriška, který v druhé polovině uplynulé sezony podával výborné výkony a byl jedním z hlavních faktorů příbramského vzestupu.

Otazník dále visí i nad smečařem Jindřichem Kuchařem, který ve svých pětadvaceti letech uvažuje nad koncem kariéry. „O jeho služby určitě stojíme, záleží jen, zda se rozhodne pokračovat,“ poodkryl Rosenbaum.

Jasno už je naopak okolo budoucnosti dalšího smečaře Radka Sudy, který přestoupil do Dukly Liberec. „Podobná nabídka se samozřejmě špatně odmítá, což chápu. Přesto mohl ještě jeden rok vydržet,“ myslí si Rosenbaum. „Radkovi ale přeji, ať se mu v novém angažmá daří a doufám, že se jednou vrátí domů,“ uvedl.

Podobným případem jako Radek Suda je i juniorský reprezentant Jiří Mikulenka, který se rozhodl vyměnit Příbram za Kladno. I do něj jsme vkládali naděje a Ten se bohužel rozhodl odejít, což mě osobně mrzí. Až budoucnost ukáže, zda to bylo dobré rozhodnutí. Byl u nás čtyři roky, za které se mu sluší poděkovat. Možná potřeboval změnu. Budu mu rovněž držet palce,“ konstatoval Daniel Rosenbaum.

Dobrou zprávou pro vedení naopak je, že si pojistilo služby svého kapitána Martina Böhma, podobně jako libera Davida Juračky. Právě kolem nich by měl vzniknout nový tým. V plánu Kocourů je sázet i mladé blokaře Poláka a Trojanowiczem, daleko větší prostor by měl dostat univerzál Hulpach a na nahrávce jeden z dvojice bratří Rosenbaumů. „Řešíme hlavně post prvního nahrávače, zároveň bychom vzhledem k odchodům rádi posílili o jedno jméno na postu smečaře," prozradil klubový šéf.

Jenže tady nastává další problém. Příbramský klub v posledních letech často hledal posily v zahraničí, jejich angažování ale zřejmě bude vzhledem k celosvětové situaci velmi složité. „Nikdo neví, jestli budou uvolněné hranice, takže jsme s posilami zatím opatrní,“ poznamenal prezident klubu s dovětkem, že zkušených hráčů na domácí scéně k dispozici mnoho není.

Důvěra v odchovance

Proto má Rosenbaum v záloze připravené další mladé pušky. Například Ureše, Dlouhého, Peterku nebo Šálka. „Určitě chceme všem dát v průběhu sezony šanci a prostor,“ vysílá jasný vzkaz.

Zároveň ubezpečuje fanoušky, že ambice týmu zůstanou i nadále vysoké. „Věřím, že i tento mladý tým bude mít na to, aby byl v play-off černým koněm extraligy. V každém případě ale chceme hrát atraktivní volejbal, který bude naše diváky bavit,“

Tím byl před nedávnem jmenován Petr Klár. Bývalý asistent na Kladně a současný trenér juniorské reprezentace, který vystřídal Martina Kopa, jenž po vypršení kontraktu podepsal v Odolene Vodě.

„Chtěl bych poděkovat trenéru Kopovi za tři roky práce v našem klubu. Rozhodl se přijmout angažmá v místě svého bydliště a my jsme tak museli reagovat. Petr Klár je trenér impulsivní, který chce pracovat s mladými hráči, což zapadá do filosofie našeho klubu. Vyznává rychlou hru, podpořenou emocemi celého týmu. Uvidíme, jak se mu s naším poněkud okleštěným rozpočtem bude dařit. Je ale znám tím, že miluje vítězství a určitě jich chce před našimi fantastickými fanoušky zažít co nejvíce,“ tvrdí Klárův nadřízený.

Kocouři se momentálně připravují podle individuálního tréninkového plánu. Společnou přípravu na novou sezonu zahájí až začátkem srpna. „O konkrétním datu bude rozhodnuto na základě termínové listiny extraligy, která doufám odstartuje podle plánu, což by mělo být v září,“ přiblížil Daniel Rosenbaum s dovětkem, že kromě mužů už naplno trénují junioři, kadeti, mladší i starší žáci a pomalu zapojuje i přípravku.