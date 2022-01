Zlomovým momentem celého utkání byl zisk druhé sady ve prospěch Příbrami. Kouč Démar tušil, že v případě ztráty by Kocouři těžko otáčeli zápas. „Kdyby Ústí vedlo 2:0, tak by bylo v laufu a my dole. Hrozně moc důležitý druhý set,“ ulevil si zkušený stratég v rozhovoru po utkání pro Českou televizi.

Do té doby ale Ústí zlobilo Příbram. Ačkoliv zkraje utkání často chybovalo na podání i v útoku, tak se mu dařilo krok s Kocoury. Hosty ale v závěru dějství vyprodukovali rovněž dva chybné servisy v závěru navíc dostali blok a Severočeši se ujali vedení. Démarovi chyběla u jeho hráčů agresivita a rovněž se hosté báli složit bodovky.

Zase Cheb! Západočeský celek přerušil parádní sérii Příbrami

Hned na startu druhé sady se začal rozjíždět univerzál Johansen. Při jeho podání udělala Příbram šestibodovou šňůru. Vyjma jednoho bloku Brazilce Robinha se o všechny postaral Argentinec. Zpoza koncové lajny přidal tři esa. Kocouři navíc těžili hodně bodů na středu díky Trojanowiczovi. Ani tak luxusní náskok ale hostům nestačil, domácí se dokázali dostat na minimální rozdíl. V závěru ale pokazil servis Suda a bylo srovnáno. „Určitě musíme poděkovat Johansenovi. Nehrajeme svoji, děláme chyby a soupeř nás docela dobře brání,“ řekl po druhém setu kapitán Martin Böhm.

Ve třetím setu utekli Kocouři soupeři až v jeho polovině díky třem blokům v řadě. Následně Madalóz s Johansenem udržovali pohodlný náskok. Kocouři tentokrát odmítli drama a vyhráli rozdílem pěti bodů.

Zápas jsme odchodili. Pro mě neakceptovatelné, zuřil Zápotočný

Závěrečná sada byla plně v režii Příbrami. Domácí kouč Lubomír Vašina ji označil za splachovák. „Příbram nás ubránila a pak jsme to vzdali v hlavě, což mě mrzí. Je to snad poprvé v sezoně,“ smutnil kouč Ústí. Madalóz s Johansenem si dělali, co chtěli a k nim se připojil i kapitán Böhm. Kocouři získali čtvrtou sadu v poměru 25:9. „Začátek nebyl opravdu dobrý, nenacházeli jsme se v dobré pozici. Pak jsme se ale rozehráli a získali důležité tři body,“ řekl Johansen, který esem a zároveň jubilejním třicátým bodem udělal tečku za zápasem.

Ústí nad Labem – Příbram 1:3 (23, -23, -20, -9)

Esa: 3:11. Bloky: 14:16. Rozhodčí: Činátl, Rychlík. Diváci: 310

Příbram: Böhm (7), Trojanowicz (11), Johansen (30), Madalóz (15), Robinho (3), Dolgopolov (2), libero Verasio. Střídali: F. Ureš, J. Ureš, Šábrt (4)