Původně se mělo jednat o stabilizační sezonu s tím, že úspěch by měl přijít až v té příští. Volejbalisté Příbrami ale už nyní zapsali nejlepší sezonu za posledních deset let. Kocoury nyní čeká poprvé od roku 2014 semifinále extraligy a následné boje o medaile. Proti zdejším obrům je vede 21letý kapitán Daniel Rosenbaum. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o čtvrtfinále s Libercem i nadcházející sérii s obhájci titulu z Prahy a té další, která by měla být medailová.

Kapitán Daniel Rosenbaum (číslo 9) táhne Kocoury za životním úspěchem | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Jste v semifinále extraligy. Co na to říkáte?

Je to skvělý a úžasný pocit. Příbrami jako klubu se podařilo postoupit do semifinále po deseti letech. Taková symbolika (směje se).

Započali jste novou éru klubu?

Dá se to tak říct a může tomu tak být. Záleží, jak udržíme tým, který se skládá každou sezonu na novo. Může se celý rozpadnout a sestavit úplně jinak, což se dozvíme až na konci sezony. Teď nad tím ale vůbec nepřemýšlíme. Chceme se soustředit na semifinále a dát do něj všechno.

Kdyby vám někdo řekl před rokem, že na jaře budete hrát semifinále. Co byste mu v kabině řekli?

Nevím, jestli bychom se mu úplně vysmáli. Každý chce být co nejvýš. Asi bychom s tím nepočítali. Byli bychom zřejmě hodně překvapení, že si někdo něco podobného myslí. Když vezmeme nejlepší pětku (Praha, Kladno, Liberec, České Budějovice a Karlovarsko), tak by nás vůbec nenapadlo, že bychom vůbec mezi ně mohli proniknout.

Nicméně jste se mezi ně vklínili a jste mezi nejlepšími čtyřmi celky. Vzpíráte se obrům?

Dá se to tak říct. Teď už tam není slabého soupeře a je úplně jedno, s kým budeme hrát. Všichni soupeři jsou silní, finančně úplně někde jinde než my. Už v základní části jsme ale ukázali, že se dá hrát s každým. Hlavně doma. Pokud přijde hodně lidí, tak můžeme porazit každého.

Úspěch je možná o to víc cennější, protože před rokem nikdo nevěděl, jak volejbal v Příbrami bude vypadat. Měnil se sponzor, vedení a ještě na začátku sezony by Kocouři byli rádi, kdyby hráli čtvrtfinále. Teď jste o krok dál. Čím si vysvětlujete, že nově tvořený tým se podíval takhle daleko?

Sezona měla být původně jen stabilizační, abychom se zpátky nastartovali do dalších let a hlavně na příští sezonu. Tým se stavěl až na poslední chvíli. Až překvapivě vše vyšlo dobře. Tým si dobře sedl, ať už povahově – chemie v kabině je fajn, stejně tak na hřišti – kádr je dobře složený a dobře pasujeme k sobě.

Čtvrtfinále jste si zajistili celkem s přehledem. V něm jste pak ve třech zápasech zničili Liberec. Čekali jste, že ho porazíte takhle jednoznačné?

Šli jsme do toho s tím, že budeme bojovat a nic jiného nám nezbývá. Liberec je hodně kvalitní tým. V základní části jsme s ním dokázali odehrát dva pěkné zápasy, ale vesměs byl lepším týmem. Nečekali jsme, že čtvrtfinále proběhne až takhle hladce. Doma ve druhém zápase jsme odehráli úžasný zápas. Přišla plná hala. Byli jsme v euforii celý zápas a ve třetím utkání byla Dukla hodně pod tlakem. V tom utkání jsme nepředvedli až tak skvělý výkon, tak Liberec stačil.

Po prvním utkání kouč Liberce a bývalý kouč Příbrami Martin Demar řekl, že pokud bude Dukla hrát takhle ustrašeně, tak přijde konec a skutečně se tak stalo. Byl první zápas opravdu tak zlomový?

Určitě první zápas ukázal směr celé série. O to víc jsme byli namotivovaní, že v Liberci byl kouč Demar, který tady působil u nás, k tomu jako hlavní blokař zdejší odchovanec Lukáš Trojanowicz, dál Radek Suda, Argentinec German Johansen. O motivaci nebyla nouze. Řekl bych, že Dukla začátek možná malinko podcenila a pak už nás nemohla chytit. Byli jsme nastartovaní a měla to hodně těžké.

Kouč Vašina před čtvrtfinále nastínil, že stačí malinko, třeba dát servis. Bylo čtvrtfinále i o něm?

Je to tak. O servisu a následném příjmu série byla. Nám se první dva zápasy na podání hodně dařilo. Možná nejvíc z celé sezony. Ať už větší koncentrací na servisu nebo tréninkem, kde jsme mu dávali větší prostor.

Nyní jdete proti úřadujícím mistrům. Jak moc si věříte na obhájce titulu?

Tím, že nám oba dva zápasy s nimi vyšly, tak si věříme. Chceme do toho nastoupit naplno bez nějaké bázně. Doufám, že to vyjde a minimálně doma před vlastními fanoušky předvedeme pěkný výkon a série bude nějak vypadat. Snad neskončí po třech zápasech ve prospěch Lvů a něco předvedeme taky a máme na to být mezi nejlepšími čtyřmi.

Co by na ně v “souboji šelem“ mohlo platit?

Myslím si, že to bude dost podobné jako s Libercem. Série bude hodně o podání a přijmu. Pokud budou Lvi dobře přihráno, tak mají dostatečně kvalitního nahrávače i útočníky, aby nám nedali žádnou šanci. Pokud budou špatně přihráno, tak budou mít taky potíže, taky nejsou bezchybní. Další základní věc bude ustát jejich podání. Je tam několik kvalitních hráčů, kteří dokážou hodně uškodit podáním, ať už technickým, tak na co největší riziko. Bude to ale o našem výkonu než o výkonu Lvů.

Doma se můžete opřít o fantastickou podporu. Do Prahy se navíc chystá za vámi vypravit plný autobus. Co semifinále udělá s příbramskými fanoušky?

Myslím si, že pokud se nám podaří odehrát pěkný první zápas v Praze, tak bude na velikonoční pondělí tutově nacpáno. Schody budou úplně plné. Teď jenom, abychom něco předvedli a diváci nelitovali, že přišli. Snad nám i v Praze udělají pořádný kotel a vytvoří nám tam domácí prostředí.

Koukáte se už na další sérii, ať už finálovou nebo o třetí místo?

O tomhle vůbec ještě nepřemýšlíme. Chceme se soustředit na sérii s Prahou. Ať už vyjde, nebo ne, tak se budeme koukat dál. Důležité bude pak udržet koncentraci. Pořád hrát o třetí místo a medaili znamená pro Příbram hodně moc. Byl by obrovský rozdíl skončit čtvrtý, nebo třetí.

Jak moc velké lákadlo je medaile, ať už bude mít jakýkoliv lesk?

Hodně velké. Není zas tolik lidí, kteří by si mohli říct, že mají medaili z extraligy. Moc rádi bychom byli mezi nimi. Nepoštěstí se každý den dostat do semifinále. Byla by škoda o to nezabojovat a na medaili si sáhnout.

Jak by se na to koukalo vám z pozice kapitána?

Úplně se necítím, že bych měl jiný pohled jako kapitán oproti klasickému hráči. Tím, že máme v týmu několik vůdčích osobností typu Jirky Tomana, Martina Šábrta, tak jsme všichni na stejné vlně, chceme medaili a toužíme po úspěchu.

Čekají vás dvě série, ve kterých budete opět v roli outsiderů. Vyhovuje vám tato pozice?

Je to asi lepší a jednodušší pozice. I v sezoně jsme ukázali, že s favority dokážeme předvést lepší výkony než s papírově slabšími soupeři. Vždy je lehčí, když tým může překvapit, než když musí vyhrát a je víc pod tlakem.