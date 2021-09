Povzbuzení Kocouři o úvodní výhru vlétli i do druhého utkání a proti Dukle směřovali za druhým vítězstvím ve dvou dnech. Za stavu 2:1 pro Příbram dal ale Démar možnost méně vyhraným hráčům, aby se ukázali. Ti však svou šanci zahodili, což namíchlo i trenéra. „Selhali herně, postrádali bojovnost a bez té se na hřišti hrát nedá. Kdybych tam nechal původní šestku, tak bychom i druhý zápas vyhráli 3:1,“ řekl lehce nazlobený kouč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.