Kocouři součástí překvapení. Oslavu jubilea ale nepokazili

Začátek zápasu patřil velkému překvapení. Masér Hoch netušil, že byl povolán do základní sestavy a tak nastoupil k první výměně,kterou domácí ovládli. Poté už šel na hřiště místo něj klasický nahrávač Sedláček. Kocouři dlouho drželi s favoritem krok, než se začaly na jejich straně kupit chyby a zároveň domácí zabrali na útoku, pak už byl mezi oběma týmy patrný rozdíl.

Domácí si navíc ve druhém setu pomohli i esy, kdy hned zkraje poslali na druhou stranu tři a pohodlný náskok si udržovali až do konce i přes bodovou sérii Duarteho. Jihostroj se rozjel k parádnímu výkonu a potvrdil si před vlastními fanoušky třetí místo po základní části. „Přehrál nás, neměli jsme moc co nabídnout, snad jen půlku prvního setu,“ přiznal kapitán Příbrami Martin Böhm, který tak odehrál poslední zápas v kariéře v rámci základní části.

Lekce od posledního. Předkolo play-off ale Kocouři mají, zamíří na Moravu

„Chtěli jsme hlavně zahrát lépe než naposledy s Ostravou, protože se nám moc nedařilo. Hráli jsme už s vědomím toho, že máme zajištěné předkolo play-off, což beru pro náš mladý mančaft jako velký úspěch. Chvíli jsme drželi krok, ale pak se ukázala zkušenost Budějovic, protože jsme měli vždycky sérii pár chyb, což nás hned stálo velký bodový rozdíl. Měli jsme to proti Jihostroji těžké, ale bojovali jsme,“ shrnul kouč Kocourů Petr Brom.

Zatímco České Budějovice se mohou těšit na čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Odolenu Vodu, tak Příbram už ve středu naskočí do předkola. Poslední kolo rozhodlo o tom, že vycestuje do Brna, kterému má ve vyřazovacích bojích co vracet, protože v základní části obě utkání prohrála. Hraje se na dva vítězné zápasy. Postupující pak v dalším kole vyzve buď Karlovarsko, nebo Liberec.

České Budějovice – Příbram 3:0 (20, 19, 17)