Důležitou bitvu směrem k play-off zvládli a co víc, mohou reálně pomýšlet na přímou účast ve čtvrtfinále. Volejbalisté Příbrami zajížděli v klíčovém souboji o šestou příčku na půdu Odolene Vody, která ji bránila a po výhře 3:1 na sety jí vystřídali na poslední příčce zajišťující přímí postup mezi osmičku nejlepších.

Volejbalisté Příbrami vrátili porážku Odolene Vodě na její půdě. | Foto: VK Trox Příbram

Kocouři byli na půdě středočeského rivala ve všech činnostech lepší. Po zásluze si tak domů odvezli velmi důležité tři body. Domácí svedli ve čtvrtek vítěznou pohárovou bitvu s Libercem, na který ve vlastní hale umí. Nicméně proti Příbrami předvedli podle domácího kouče Marcina Kryše jeden z nejslabších výkonů, čehož hosté náramně využili.

„Za mě rozhodl první set, kdy jsme nesložili pár bodovek, což nám vzalo strašně síly do dalších setů. Celkově jsme vypadali unaveně ze čtvrtečního zápasu. Každopádně makáme dál a jdeme si pro co nejlepší umístění do play-off,“ uvedl domácí kapitán Matyáš Demar.

I přes chyby na servisu byla v prvních dvou setech úspěšnější Příbram a položila dobrý základ k vítězství. Následně se domácí probrali a začali se dostávat do tempa a vrátili se do zápasu. Kocouři si už vak nadějně rozehrané utkání pohlídali a dokráčeli si pro tři body.

„Věděli jsme, že zápas bude hodně těžký. Odolena Voda je doma hodně silná. Řekl bych, že první dva sety byly s chybami, hlavně na podání z obou stran, ať už od nás nebo od soupeře. My jsme byli v koncovkách malinko šťastnější a poslední set jsme se rozpodávali. Myslím si, že už jsme byli lepší,“ mínil kapitán Příbram Daniel Rosenbaum.

„Samozřejmě jsme rádi za tři body. Odolena Voda byla posílená vítězstvím s Libercem v Českém poháru, ale my jsme odhodlaní zabojovat o to šesté místo, protože víme, co nás teď čeká za zápasy, takže ty bodíky nám přišly obrovsky vhod. Myslím si, že to bylo po výborném výkonu, protože kluci jeli naplno, odvážně, měli v sobě kus entuziazmu a byl to zápas všech hráčů,“ uvedl trenér Kocourů Lubomír Vašina.

Jeho protějšek Marcin Kryš byl hodně zklamaný. Podle jeho slov předvedli domácí jeden z nejslabších výkonů v sezoně. „Úplně jsme to nezvládli. Rozhodl servis příjem, dostali jsme moc es a svým podáním jsme si nepomohli a myslím, že to bylo v zápase rozhodující,“ uznal kouč Odolene Vody.

Odolena Voda - Příbram 1:3 (-23, -23, 19, -16)

Esa: 5:10. Bloky: 10:11. Rozhodčí: Rychlík, Krtička - Červený, Gill. Diváci: 377.

Odolena Voda: Chevalier, Blumbergs, Kern, Šulc, Carabali, Démar, libera Hadrava, Ježek. Střídali: Hladík, Bolčák, Svoboda, Srb, Jachnicki

Příbram: Benitez, D. Rosenbaum, Franco, Šábrt, Toman, Lyzanets, libero Verasio. Střídali: F. Ureš, A. Rosenbaum, Tevkun, Toth