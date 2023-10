Volejbalisté Příbrami se drží na vítězné vlně v domácím prostředí. Po parádním úvodním zápase s Karlovarskem přivítali tentokrát Benátky nad Jizerou. Se středočeským rivalem svedli dramatickou pětisetovou bitvu, kterou ovládli až v tie-breaku nejtěsnějším možným rozdílem a po zisku dvou bodů se posunuli až do elitní čtyřky extraligové tabulky.

Po Karlovarsku porazili doma Kocouři také i Benátky nad Jizerou. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Kocouři si v duelu s loňským nováčkem pomohli zejména v obraně. V pěti setech hned v 18 případech zablokovali soupeře, z toho hned třikrát v řadě na začátku celého utkání. „Do zápasu jsme vstoupili skvěle, přišlo mi, že jsme pokračovali v tom trendu, který jsme nastavili minule proti Karlovarsku. Získali jsme velký náskok, kterým jsme se vyloženě ukolébali, načež Benátky začaly hrát velice slušně,“ poznamenal trenér Lubomír Vašina.

Příbramští si ale výtečné bloky kazili sami na servisu. Chyb na podání bylo hodně a tak vrátili hosty do zápasu. „Ztratili jsme odvahu. Soupeř nás začal bez problému přehrávat a ten jeho útok byl poté relativně bezproblémový,“ všiml si kouč Kocourů. Benátky získaly úvodní dějství pro sebe. Domácí museli naopak vyřešit další komplikaci v podobě střídání Ukrajince Tevkuna, u něhož se projevily potíže s ramenem, za Tomana. Ten ho ale zastoupil skvěle

Tým od řeky Jizery mohl litovat zejména prohospodařené koncovky druhé sady, do které šel s tříbodovým náskokem, nakonec jí ale prohrál. „ Je problém, i když jsme zápas prohráli, tak ve druhém setu v koncovce uděláme úplně zbytečné chyby, které se opakují z předchozích zápasů a ten set prohrajeme, ačkoliv vedeme o tři body, což se nám s takovým soupeřem jednoduše nesmí stát. Pak nás to samozřejmě poznamenalo do třetího setu a naštěstí jsme se v tom čtvrtém setu zmohli a srovnali,“ řekl kapitán hostů a příbramský odchovanec Filip Křesťan.

Příbram vyhraná druhá sada pozvedla, ve třetí dominovala a získala ji rozdílem osmi bodů. Benátky se ale dokázaly vrátit do zápasu a vynutit si rozhodující pátý set. V něm byli úspěšnější Kocouři, když za stavu 14:14 zakončili obě výměny a vybojovali pro sebe bonusový bod navíc.

„V zápase bylo k vidění hodně chyb na obou stranách. Myslím, že potom už to bylo více o bojovnosti a o tom, kdo to více utáhne, než o nějakém volejbale. Jsem moc rád, že jsme vítězství utáhli. Nehráli jsme dobrý zápas, stejně tak ale Benátky, takže celkový výsledek rozhodla bojovnost,“ mínil kapitán Kocourů Daniel Rosenbaum.

„Pro nás to byl zápas spíše o hlavě a o určité morálce. Faktem je, že za vítězství můžeme být opravdu rádi, protože Benátky hrály dobrý volejbal, nesmírně si ho vážíme, protože na rozdíl oproti zápasu s Karlovarskem jsme si ho museli vybojovat a vydřít a každé body jsou pro nás nesmírně cenné,“ uvedl trenér Příbrami Lubomír Vašina.

„Je alibistické, když řeknu, že máme bod, ale zaplaťpánbůh za něj. Jsem ale zkrátka naštvaný, že nám nefunguje souhra do čtyřky a poté je to samozřejmě psychicky náročné pro nahrávače, protože kůlaři ve čtyřce neskládají a pak je to těžké pro celý tým. V tomto se musíme zlepšit, jinak i ostatní zápasy budeme prohrávat. Gratuluji Příbrami, samozřejmě mě to štve, protože jsem se tu narodil a jsem odchovanec, tak je pro mě těžké tady prohrávat. Zápasy jsou pro mě vždy velice emotivní a srdcovou záležitostí,“ uzavřel kapitán Benátek Filip Křesťan.

Příbram – Benátky nad Jizerou 3:2 (-22, 23, 17, -19, 14)

Esa: 4:3. Bloky: 18:12. Rozhodčí: Velinov, Marschner. Diváci: 811.

Příbram: D. Rosenbaum (5), F. Ureš (8), Šábrt (11), Tevkun (8), Lyzanec (6), Benitez (7), libero Verasio. Střídali: Toman (11), Franco (21), Toth, A. Rosenbaum