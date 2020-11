Haly jsou z nařízení vlády kvůli pandemii koronaviru uzavřené. A tak trénují tam, kde se dá. Příbramští volejbalisté už tři týdny využívají buď atletickou dráhu v Příbrami, případně antukové hřiště v nedalekém Podlesí. „Lidé na nás ale koukají a diví se, že můžeme trénovat. Musíme jim vysvětlovat, že jsme profící,“ prozrazuje trenér Petr Klár, kterému se díky tomu vybavují volejbalové začátky. „Před nějakými třiceti lety jsme hráli okresní přebor také na antuce,“ vzpomíná. Tím však výčet pozitiv končí!

Volejbalisté Příbrami. | Foto: archiv klubu

Pamatujete, kdy příbramští volejbalisté odehráli poslední zápas? Správně! Bylo to 10. října doma proti pražským Lvům. Kocouři v něm sahali po překvapení a vůbec prvním vítězství v sezoně, když vedli už 2:0 na sety. Nakonec ale prohráli v tie-breaku 2:3. Přesto mohli slavit alespoň první bod do tabulky. To jen pro připomenutí…