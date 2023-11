Příbramští volejbalisté mají skalp dalšího velkého favorita extraligy. V šestém kole po velkém dramatu zvítězili na půdě úřadujících mistrů z Prahy. Po bezmála dvou a půlhodinovém boji porazili Lvy 3:2 na sety. Kocouři si tak domů odvezli hodně cenné dva body, které je posunuly na sedmé místo tabulky. Na střídačce chyběl trenér Lubomír Vašina, kterého zaskočil předseda Daniel Rosenbaum starší.

Kocouři překvapivě vyhráli v Praze 3:2 na sety | Foto: Ladislav Adámek

V Praze se zrodilo jednoznačně největší překvapení kola. Úřadující mistři sice ovládli úvodní sadu rozdílem deseti bodů a zdálo se, že budou mít utkání pod kontrolou. „Vstup do utkání byl pro nás těžký, nedokázali jsme se chytit na příjmu ani na podání. Možná nám i trochu chyběl trenér Vašina, který je nemocný a nemohl s námi přicestovat,“ mínil kapitán Příbrami Daniel Rosenbaum mladší. Místo hlavního kouče, který kvůli zdravotním potížím leží momentálně v nemocnici vedl tým z lavičky předseda klubu Daniel Rosenbaum starší.

Hlava příbramské organizace sledovala, jak se Kocouři po změně stran vzepřeli favoritovi a v souboji kočkovitých šelem ukázali ostřejší drápy. Hlavně, co se týče servisu od druhého setu. „Zlepšili jsme se na podání, kdy jsme na nás začali relativně slušně podávat. K tomu jsme na příjmu ustáli jejich servis. Musím říct, že přijímali opravdu dobře. Od toho se odvíjela celá hra,“ podotkl zaskakující trenér Daniel Rosenbaum starší. „Od druhého setu jsme začali více bojovat a probudili v sobě touhu po vítězství,“ mínil jeho syn coby lídr týmu.

Obhájci titulu se sice ještě dostali do vedení 2:1 na sety. I ve třetím setu ale poznali, že Kocouři před Lvy, coby větší šelmou, nestáhnou ocasy a naopak budou škrábat, co to jen půjde. Jejich výkon byl za nepříznivého plný nadšení, díky kterému si vynutili rozhodující sadu.

Příbramští následně získali i tie-break nejtěsnějším možným rozdílem a nakonec domů odvezli dva cenné body. „Začali jsme hrát tak, jak jsme se domluvili. Nevím, jestli nám to umožnil soupeř, nebo my podali tak dobrý výkon. Asi jsme ho podali, jinak bychom nevyhráli v Praze, která má vážně kvalitní tým. Asi se tam moc vyhrávat nebude. Nám se to naštěstí povedlo,“ uvedl kouč zaskakující kouč Rosenbaum.

On sám tak zažil vítězný návrat na střídačce A-týmu po více jak dvou letech. Naposledy vedl Kocoury v covidové sezoně 2020/21. Nyní se narychlo vrátil poté, co trenéra Lubomíra Vašinu potkaly zdravotní komplikace, musel být hospitalizován a čeká ho operace. Mimo bude přibližně 14 dní. „Byla to spíš nutnost vzhledem k situaci, která nás potkala. Musíme se s tím nějak popasovat a v téhle chvíli jiné řešení nebylo. Vše pro klub! S trenérem jsme v kontaktu celý tým. On leží v nemocnici a byl rád, že zápas takhle dopadl. Doufáme, že když jsme sebrali nějaké body, že mu to prospěje ke zdraví,“ uzavřel Rosenbaum.

Praha – Příbram 2:3 (15, -24, 21, -22, -13)

Esa: 4:3. Bloky: 17:9. Rozhodčí: Dušek, Olt. Diváci: 252.

Příbram: D. Rosenbaum (4), Ureš (19), Šábrt (7), Tevkun (7), Lyzanec (17), Benítez (6), libero Verasio. Střídali: A. Rosenbaum, Seidl (7).