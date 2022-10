„Zase to byl tie-break. Nás strašně baví a nenudíme se," prohlásil s nadsázkou druhý kouč Kladna Tomáš Samsely s tím, že Příbram podala kvalitní a hlavně velmi bojovný výkon. Favoritovi duelu nedal nic zadarmo. „Z naší strany to byl bojovný výkon, jsem moc rád, jak jsme k tomu přistoupili a s jakým nasazením, bojovností a obětavostí jsme hráli, to bylo všechno super,“ pochvaloval si na domácí straně kapitán Martin Böhm.